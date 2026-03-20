W skrócie W tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Zakopiance obniżono dopuszczalną prędkość do 90 km/h po uszkodzeniu infrastruktury przez ciężarówkę z pękniętą oponą.

Trwa szacowanie strat oraz ocena wpływu uszkodzeń na funkcjonowanie tunelu.

Tunel na Zakopiance jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa i monitoring, a w szczycie sezonu letniego obsłużył ponad 2,1 mln pojazdów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Na początku tygodnia informowaliśmy o zamknięciu tunelu pod Luboniem Małym z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę w godzinach od 22.00 do 6.00 rano z powodu konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. Teraz zmotoryzowani muszą pamiętać, że w wyniku uszkodzenia infrastruktury drogowej w tunelu na Zakopiance prędkość dopuszczalna została ograniczona do 90 km/h.

Ciężarówką jechał z pękniętą oponą. Felga uszkodziła tunel na Zakopiance

Jak poinformował małopolski oddział GDDKiA, w czwartek rano kierowca pojazdu przewożącego drewno przejechał niemal cały tunel z uszkodzoną oponą. W praktyce oznaczało to jazdę na feldze, która doprowadziła do uszkodzenia elementów infrastruktury. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że zniszczeniu uległy m.in. studzienki znajdujące się na pasie awaryjnym oraz nawierzchnia asfaltowa.

Do sieci trafiło nagranie dokumentujące przejazd ciężarówki przez tunel. Obecnie trwa szacowanie strat oraz ocena wpływu uszkodzeń na funkcjonowanie tunelu.

Rozwiń

Niższe ograniczenie prędkości w tunelu na Zakopiance

W związku z czwartkowym incydentem wprowadzono niższe ograniczenie prędkości w kierunku Nowego Targu - dopuszczalna prędkość wynosi obecnie 90 zamiast 100 km/h. Na ten moment nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywać.

Przypomnijmy, że w tunelu pod Luboniem Małym kierowców kontroluje odcinkowy pomiar prędkości. Na tym odcinku - w obu kierunkach - standardowo obowiązuje ograniczenie do 100 km/h.

Tunel na Zakopiance pod kontrolą nowoczesnych systemów

Tunel na Zakopiance to jedna z najbardziej zaawansowanych inwestycji drogowych w Polsce. Obiekt ma dokładnie 2058 metrów długości i składa się z dwóch naw, w których poprowadzono po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Od momentu otwarcia w listopadzie 2022 r. był najdłuższym pozamiejskim tunelem w kraju - aż do oddania tunelu na trasie S3 między Bolkowem a Kamienną Górą w lipcu 2024 r.

W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, a jego przestrzegania pilnuje odcinkowy pomiar prędkości. Całość uzupełniają systemy bezpieczeństwa - czujniki dymu i temperatury, system nagłośnienia oraz ostrzegacze pożarowe. Dodatkowo w tunelu znajduje się system monitoringu obejmujący 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałych oraz 114 urządzeń do wideodetekcji.

Tunel na Zakopiance przeżywa oblężenie. W dwa tygodnie przejechało nim 400 tys. aut

Tunel na Zakopiance w czasie ferii zimowych przeżywał prawdziwe oblężenie. Jak wynika z danych GDDKiA w ciągu pierwszych dwóch tygodni zimowego wypoczynku przejechało nim blisko 400 tys. samochodów.

Mimo dużego ruchu zimą rekordy wciąż należą do sezonu letniego. W wakacje 2025 r. tunel obsłużył ponad 2,1 mln pojazdów, a średnie natężenie ruchu w lipcu i sierpniu wynosiło 34,3 tys. aut dziennie. Co więcej, aż dziesięć razy przekroczono poziom 40 tys. przejazdów na dobę. Rekordowy dzień przypadł na 10 sierpnia - wtedy przez tunel przejechało ponad 53 tys. pojazdów.

