W skrócie Koszt nabicia klimatyzacji samochodowej w 2026 roku zależy od rodzaju czynnika i pojemności układu, przy czym ceny zaczynają się od 250 zł dla czynnika R134a i od 500 zł dla czynnika R1234yf.

Na cenę wpływa rodzaj czynnika, pojemność układu, lokalizacja warsztatu, stan techniczny klimatyzacji oraz zakres wykonywanych prac.

Pełny serwis klimatyzacji obejmuje uzupełnienie czynnika, odgrzybianie i wymianę filtra, a koszt takiej usługi wynosi od 350 do 800 zł w zależności od modelu auta.

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji samochodowej w 2026 roku?

Koszt napełnienia klimatyzacji zależy przede wszystkim od rodzaju czynnika chłodniczego oraz ilości potrzebnej do uzupełnienia. W większości samochodów układ mieści od 400 do 600 gramów czynnika.

W przypadku starszego czynnika R134a ceny w 2026 roku wynoszą średnio:

od 120 do 150 zł za pierwsze 100 gramów,

około 40 zł za każde kolejne 100 gramów.

W praktyce oznacza to, że kierowca zapłaci od 250 do 400 zł za pełne nabicie klimatyzacji.

Droższy jest nowoczesny czynnik R1234yf, stosowany głównie w autach produkowanych po 2017 roku. W tym przypadku ceny wynoszą:

około 250 zł za pierwsze 100 gramów,

około 80 zł za każde kolejne 100 gramów.

Pełne napełnienie układu kosztuje więc od 500 do 700 zł. Różnica względem starszych aut może sięgać nawet 100 proc.

Co wpływa na cenę nabicia klimatyzacji w 2026 roku?

Rodzaj czynnika to najważniejszy element, ale nie jedyny. Na końcową cenę wpływa kilka czynników. Po pierwsze, pojemność układu klimatyzacji. Im większa, tym więcej czynnika trzeba uzupełnić.

Po drugie, lokalizacja warsztatu. W dużych miastach ceny są zwykle wyższe o około 10-15 proc. niż w mniejszych miejscowościach. Po trzecie, stan układu. Jeśli serwis wykryje nieszczelność, konieczna będzie naprawa przed napełnieniem, co podnosi koszt usługi.

Nie bez znaczenia jest też zakres prac. Samo nabicie to jedno, ale wielu kierowców decyduje się na pełny serwis. Wyższe ceny nowoczesnych układów wynikają m.in. z bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych oraz konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Ile kosztuje pełny serwis klimatyzacji samochodowej?

Kompleksowa obsługa obejmuje nie tylko uzupełnienie czynnika, ale też odgrzybianie i kontrolę układu. Dezynfekcja klimatyzacji to koszt około 100 zł. Wymiana filtra kabinowego to wydatek rzędu 50-100 zł.

W efekcie pełny serwis klimatyzacji może kosztować:

od około 350 do 500 zł w starszych autach,

od 600 do nawet 800 zł w nowszych modelach.

W przypadku bardziej zaawansowanych układów, np. z czynnikiem CO2 (R744), koszty mogą być jeszcze wyższe, choć takie rozwiązania nadal są rzadko spotykane.

Jak wygląda nabicie klimatyzacji samochodowej?

Sam proces trwa zwykle od 30 do 60 minut i wymaga użycia specjalistycznej stacji serwisowej. Serwis zaczyna od odzyskania starego czynnika i sprawdzenia szczelności układu. Następnie wykonywana jest próżnia, która pozwala wykryć ewentualne nieszczelności.

Dopiero po potwierdzeniu szczelności układ jest napełniany odpowiednią ilością nowego czynnika i oleju. Na końcu mechanik sprawdza działanie klimatyzacji w praktyce.

To precyzyjna operacja - błędna ilość czynnika może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki, a jej wymiana to już koszt liczony w tysiącach złotych.

