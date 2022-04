Kapelusznik z BMW i wariat ze Skody? Zaskakujące dane o niemieckich kierowcach

Ciekawe informacje płyną z najnowszego badania "Allianz Direct Auto Report 2022". Ubezpieczeniowy gigant zapytał niemieckich kierowców o ich zachowania za kierownicą.

Obraz, jaki rysuje się z wyników, może być szokiem dla wieku zmotoryzowanych w Polsce.

Na początek wyjaśnienie. Cytowany raport powstał na podstawie badań ankietowych. Te przeprowadzono na reprezentatywnej dla niemieckiego społeczeństwa próbie tysiąca kierowców w wieku od 18 do 65 lat.

Kierowców pytano m.in. o listę ich drogowych przewinień i markę pojazdu, jakim się poruszają. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych deklarowało, że otrzymało w życiu co najmniej jeden mandat za wykroczenia drogowe.

Niemcy też przekraczają prędkość. Nagminnie

Większość kierowców, bo aż 53 proc. z ankietowanych, przyznało się do łamania ograniczeń prędkości poza obszarem zabudowanym. Odsetek przekraczających prędkość w obszarze zabudowanym wynosił 46 proc. Co trzeci z ankietowanych przyznał również, że zdarza mu się korzystać z aplikacji ostrzegających o kontrolach czy antyradarów, czyli rozwiązań, których stosowania zakazuje prawo.

Najciekawiej prezentują się jednak dane dotyczące przekroczeń prędkości w odniesieniu do samochodów, jakimi poruszają się ankietowani kierowcy. W przypadku obszaru zabudowanego do łamania ograniczeń prędkości najczęściej - aż w 54 proc. - przyznawali się kierowcy Fordów.



Zaraz za nimi sklasyfikowano kierowców Volkswagenów (52 proc. ankietowanych) i Skód (46 proc. ankietowanych).

Te same marki "królowały" też w rankingu łamania ograniczeń prędkości poza obszarem zabudowanym. Do takiej jazdy przyznało się aż:



66 proc. ankietowanych kierowców Skód,

60 proc. ankietowanych kierowców Fordów,



55 proc. ankietowanych kierowców Volkswagenów.



Świętoszki z BMW i Audi?

Dla porównania, za najbardziej zdyscyplinowanych kierowców w obszarze zabudowanym uznano - uwaga - właścicieli BMW. Do przekraczania limitów prędkości w mieście przyznało się zaledwie 36 proc. ankietowanych (46 proc. poza obszarem zabudowanym).

Mówiąc o przywarach kierowców aut segmentu premium warto też wspomnieć, że co czwarty (26 proc.) kierowca Mercedesa w Niemczech przyznaje się do ignorowania zakazu wyprzedzania (średnia dla wszystkich marek wynosi 20 proc.).



Zaskakujący może być za to wynik kierowców Audi, którzy uznani zostali za najbardziej zdyscyplinowanych jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących parkowania. Do ignorowania zakazów przyznało się zaledwie 29 proc. z nich (średnia dla wszystkich marek wyniosła 36 proc).



