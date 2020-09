Jeździli po okolicy i strzelali do wiat przystankowych

Do 5 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy jeżdżąc samochodem strzelali z broni pneumatycznej do wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gostyń (Wielkopolskie). Straty oszacowano wstępnie na niemal 9 tys. zł.

Policja w Gostyniu podała, że do zatrzymań wandali w wieku 23 i 21 lat doszło w piątek. Według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyźni w okresie od 12 do 15 września uszkodzili 10 wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gostyń.



"Ich sposób działania zawsze wyglądał tak samo. Podjeżdżali samochodem marki BMW w okolice przystanku i z wnętrza pojazdu oddawali strzały w jego kierunku. Posługiwali się pistoletem pneumatycznym zasilanym gazem" - podała policja.



Straty, jakie mężczyźni spowodowali swoim działaniem zostały oszacowane na niemal 9 tys. zł.



Zatrzymani za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.