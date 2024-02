Jerzy Stuhr zdziwiony, że nie można jeździć po alkoholu. Podał przykład

Jerzy Stuhr dziwi się, że nie można prowadzić po alkoholu

Jerzy Stuhr był ostatnio gościem programu "Rozmowy (nie)wygodne" w TVP Info. W rozmowie z prowadzącym program aktor opowiadał m.in. o swoich problemach zdrowotnych. Pod koniec wywiadu Stuhr został poproszony o powtórzenie zdania "Nie wolno prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu". Choć aktor je powtórzył, chwilę później zdobył się na dość zaskakujące stwierdzenie. "Dziwne, bo we Włoszech można" - stwierdził.

Jerzy Stuhr potrącił motocyklistę. Był pod wpływem alkoholu

Warto przypomnieć, że wspomniane zdanie ma związek z głośnym zdarzeniem, w którym aktor brał udział. W połowie października 2022 roku Jerzy Stuhr potrącił w Krakowie motocyklistę. Aktor miał następnie uciec z miejsca zdarzenia. Ostatecznie motocyklista dogonił jednak i zatrzymał aktora. Jak się okazało, siedzący za kierownicą japońskiego SUV-a Stuhr miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Aktor tłumaczył później, że odjechał, ponieważ nie poczuł, by spowodował kolizję i zranił motocyklistę. Miał się również obawiać, że krzyczący mężczyzna może go zaatakować. Bardzo szybko na profilu w mediach społecznościowych syna aktora, Macieja, pojawiło się oświadczenie.

W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy uznał Jerzego Stuhra za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Aktor został wówczas ukarany trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów, grzywną w wysokości 12 tys. złotych oraz obowiązkiem wpłaty 6 tys. zło na Fundusz Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Prokuratura domagała się jednak surowszej kary. Oskarżyciel chciał, by aktor zapłacił co najmniej 45 tys. zł grzywny i wpłacił 25 tys. zł na wspomniany fundusz. W czerwcu 2023 roku Sąd Apelacyjny postanowił o utrzymaniu w mocy wyroku z niższej instancji. Wyrok był prawomocny.

Z kolei pod koniec marca 2023 roku krakowski sąd ukarał aktora za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym w stanie po spożyciu alkoholu. Stuhr otrzymał wówczas karę w wysokości 3 tys. złotych. Dodatkowo obarczony został kosztami postępowania w wysokości 70 zł. Musiał także uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Sprzeciw do wyroku wniosła prokuratura. Podniosła ona zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej kary grzywny. Domagała się również rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych. W grudniu 2023 roku sąd orzekł wobec aktora karę 4 tys. złotych grzywny. Wobec niego zasądził także uregulowanie kosztów sądowych oraz zwrot kosztów z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru dla Sławomira G., czyli potrąconego przez aktora motocyklisty.

Jazda po alkoholu we Włoszech. Czy Jerzy Stuhr ma rację?

Skoro już wyjaśniliśmy, jaki jest związek wspomnianego zdania z aktorem, wyjaśnijmy sobie również kwestię prowadzenia pod wpływem alkoholu we Włoszech. Aktor stwierdził, że we Włoszech można prowadzić po alkoholu. Prawda jest taka, że Włosi są bardziej liberalni jeśli chodzi o dopuszczalną ilość alkoholu w organizmie kierowcy. Wynosi on 0,5 promila. Nie dotyczy on jednak wszystkich kierowców, a jedynie tych, którzy mogą pochwalić się co najmniej trzyletnim stażem. W przypadku mniej doświadczonych kierujących dopuszczalna ilość alkoholu w organizmie wynosi 0,0 promila.

Wszyscy, u których kontrola trzeźwości wykaże wyższe stężenie, ukarani zostaną surowym mandatem wynoszącym od 527 do nawet 6 tys. euro (w przeliczeniu to od blisko 2,3 tys. zł do niemal 26 tys. zł). Oprócz tego trzeba się również liczyć z odebraniem prawa jazdy, a w skrajnych przypadkach z karą pozbawienia wolności do roku. Przypomnijmy, że aktor prowadził mając w organizmie 0,7 promila. W związku z tym, gdyby został on złapany za jazdę po alkoholu w Italii, również musiałby liczyć się z poważnymi konsekwencjami.