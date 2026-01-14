W skrócie Rok 2026 może oznaczać powrót małych, miejskich samochodów elektrycznych na europejskie drogi, głównie za sprawą chińskich producentów.

Przewiduje się, że segment premium napotka trudności z powtórzeniem wzrostów sprzedaży, a firmy będą musiały szukać kompromisów między wolumenem a rentownością.

W 2026 roku technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja coraz częściej będą pojawiać się w samochodach popularnych, a procesy sprzedaży coraz częściej przeniosą się do kanałów online.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowa moda na małe, elektryczne pojazdy do miasta

Rynek motoryzacyjny w 2026 roku zapowiada się jako czas znaczących zmian. Po latach zastoju w segmencie A i B, małe samochody miejskie mają szansę powrócić na rynek z impetem. Choć europejscy producenci wycofali takie modele jak Volkswagen Up!, Skoda Citigo czy Peugeot 108, rok 2025 pokazał wyraźnie, że popyt na niewielkie auta miejskie wciąż istnieje.

Sytuację sprawnie wykorzystali chińscy producenci, którzy przebojem wdarli się na europejski rynek niewielkimi samochodami elektrycznymi, takimi jak BYD Dolphin Surf i Leapmotor T03. Kusząc przy tym niskimi ratami leasingowymi, wsparciem dotacyjnym i przywilejami miejskimi. Według najnowszego raportu Superauto - w 2026 roku kierowcy coraz częściej będą wybierać małe lub mikro samochody elektryczne do codziennych dojazdów do pracy, co wpisuje się w nową modę na ekonomiczne i wygodne poruszanie się po mieście.

Modele takie, jak Leapmotor mogą wkrótce zdominować europejskie miasta. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

2026 będzie rokiem wyzwań dla segmentu premium

Jednocześnie analitycy zaznaczają że przed sporymi wyzwaniami stoi rynek samochodów premium. Rok 2025 pokazał, że dwucyfrowe wzrosty sprzedaży samochodów luksusowych trudno będzie powtórzyć. Firmy flotowe zaczęły ponownie oceniać swoje wybory - różnice w komforcie często nie rekompensują dysproporcji w cenie, sięgającej nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak czytamy w raporcie, w nadchodzącym roku marki premium będą musiały balansować między utrzymaniem wolumenu sprzedaży a ochroną rentowności, a rynek prawdopodobnie przyjmie mieszankę obu podejść.

Samochody elektryczne bez znaczących wzrostów?

A jak wygląda sytuacja w przypadku samochodów elektrycznych? Po spektakularnym wzroście w 2025 roku rynek modeli bezemisyjnych w 2026 roku prawdopodobnie utrzyma osiągnięte wolumeny, jednak dalsze znaczące wzrosty mogą być trudne bez nowych programów wsparcia. Zakończenie programu NaszEauto oznacza, że klienci indywidualni oraz mikrofirmy stracą impuls do szybkiego zakupu, który w ubiegłym roku wywindował wyniki. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano niemal 46 tys. aut elektrycznych, co oznaczało wzrost o 177 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Według ekspertów Superauto, w 2026 roku może wzrosnąć zainteresowanie elektrykami w segmencie flotowym, wspierane korzystniejszymi limitami odliczeń podatkowych dla pojazdów zeroemisyjnych. Trend ten będzie stopniowo zwiększać udział aut elektrycznych w całkowitej sprzedaży, nawet przy ograniczonym wsparciu dla klientów indywidualnych.

Cyfrowa sprzedaż i sztuczna inteligencja w samochodach

Rok 2026 przyniesie dalszy wzrost roli kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży samochodów. Klienci coraz częściej rozpoczynają zakupy online - przeglądają oferty, sprawdzają specyfikacje i oglądają testy wideo - a dopiero później decydują się na wizytę w salonie lub finalizują zakup całkowicie w sieci. Eksperci Superauto.pl szacują, że w 2026 roku liczba samochodów kupowanych bez wychodzenia z domu może wzrosnąć nawet o 20-30 proc. w stosunku do roku 2025.

Równolegle do zmian w sprzedaży rozwija się technologia w samochodach popularnych. Rozwiązania, które do tej pory trafiały przede wszystkim do aut premium - od inteligentnych systemów komunikatów drogowych, przez wirtualnych asystentów i aplikacje społecznościowe, po kamery do wideokonferencji i funkcje łączności - stopniowo będą dostępne szerszej grupie kierowców.

Nowy Mercedes CLA Shooting Brake interia INTERIA.PL