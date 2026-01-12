Nowe auta tanieją. Chińska konkurencja tnie ceny w salonach

W skrócie Ceny nowych samochodów w Polsce mają spaść nawet o 5-7 proc. w 2026 roku dzięki presji ze strony konkurencji, w tym producentów z Chin.

Obniżki cen oraz spadek stóp procentowych przełożą się na niższe miesięczne raty, co zwiększy dostępność nowych aut.

Analitycy prognozują rekordową sprzedaż - liczba rejestracji nowych samochodów w Polsce może przekroczyć 700 tys. w 2026 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rok 2026 może być punktem zwrotnym dla osób planujących zakup nowego samochodu. Po latach narastających cen i wysokich kosztów finansowania, rynek motoryzacyjny w Polsce wchodzi w fazę wyraźnych obniżek.

Ceny aut w dół. Nowy rok przyniesie ulgę dla kupujących

Według nowej analizy Superauto.pl, transakcyjne ceny nowych aut mogą spaść nawet o 5-7 proc. w porównaniu z 2025 rokiem. Taki spadek może nastąpić zarówno poprzez korekty cenników, jak i dzięki coraz częstszym rabatom udzielanym już w salonach - zarówno na same samochody jak i dodatkowe wyposażenie oferowane bez dodatkowych opłat.

Eksperci zwracają uwagę, że baza cennikowa, biorąc pod uwagę średnią dla całego rynku, jest wciąż silnie napompowana przez okres pandemii jednak rosnąca konkurencja na rynku, w szczególności ze strony marek chińskich, wkrótce może przynieść realne zmiany. Coraz większa obecność producentów z Państwa Środka i lepsza dostępność modeli w europejskich salonach zwiększa presję na ceny, co zmusza importerów marek europejskich, japońskich czy koreańskich do bardziej agresywnych ofert promocyjnych.

Na korzystniejsze warunki finansowania przekłada się także trwający cykl obniżek stóp procentowych. Szacunki wskazują, że spadek stóp oraz niższe ceny aut mogą obniżyć miesięczne raty nawet o około 25 proc. względem wcześniejszych poziomów, co dla wielu kupujących oznacza realną ulgę w budżecie.

Polski rekord sprzedaży. 700 tys. aut w zasięgu ręki?

Niższe ceny i tańsze finansowanie bez wątpienia będą mieć przełożenie na popyt. Analitycy wskazują, że po rekordowym dla rynku 2025 roku, kiedy to w Polsce zarejestrowano ponad 660 tys. nowych samochodów, prognozy na 2026 rok zakładają kolejny wzrost sprzedaży: liczba rejestracji może przekroczyć 700 tys., a nawet zbliżyć się do 720 tys., bijąc dotychczasowe rekordy.

Ożywienie w segmencie nowych aut ma być napędzane również przez zmianę preferencji kierowców. Coraz więcej osób, które dotąd wybierały auta używane, zaczyna rozważać zakup nowych modeli - przede wszystkim ze względu na przystępniejsze ceny i bogatsze wyposażenie w standardzie oraz ochronę gwarancyjną. Widać to m.in. po danych dotyczących importu aut używanych, który w listopadzie 2025 roku skurczył się on o 10 proc.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL