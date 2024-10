Spis treści: 01 Kierowcy mający specjalne karty piszą do RPO. Zwracają uwagę na sprzeczność przepisów

Kierowcy mający specjalne karty piszą do RPO. Zwracają uwagę na sprzeczność przepisów

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że otrzymuje pisma od osób z niepełnosprawnościami, korzystających z kart parkingowych w związku z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Autorzy pism wskazują na przepisy, z których wynika, że umieszczone pod konkretnymi znakami zakazu tabliczki z napisem "Dotyczy także" oraz symbolem osoby niepełnosprawnej zobowiązują do stosowania się do przepisów również osoby z niepełnosprawnościami. To zaś ich zdaniem oznacza, że są one sprzeczne w stosunku do uprawnień, które nadają karty parkingowe. Chodzi o następujące znaki zakazu:

Znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach)

(zakaz ruchu w obu kierunkach) B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych)

(zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych) B-3a (zakaz wjazdu autobusów)

(zakaz wjazdu autobusów) B-4 (zakaz wjazdu motocykli)

(zakaz wjazdu motocykli) B-10 (zakaz wjazdu motorowerów)

(zakaz wjazdu motorowerów) B-35 (zakaz postoju)

(zakaz postoju) B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste)

(zakaz postoju w dni nieparzyste) B-38 (zakaz postoju w dni parzyste)

(zakaz postoju w dni parzyste) B-39 (strefa ograniczonego postoju).

Karty parkingowe pozwalają ich posiadaczom do niestosowania się do niektórych znaków ruchu lub postoju na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. Stanowi on, że: "Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 3a."

Autorzy pism argumentują, że zawarte w rozporządzeniu przepisy "w niedopuszczalny sposób" modyfikują uprawnienia kart parkingowych, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą niestosować się do niektórych znaków zakazu. Uprawnienia właścicieli kart potwierdził również w wyroku z listopada 2014 roku Trybunał Konstytucyjny.

Rzecznik Praw Obywatelskich dosadnie. Obecne przepisy są niekonstytucyjne

Mało tego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że skierowało swoje wątpliwości w tej kwestii do Ministerstwa Infrastruktury już w kwietniu 2017 roku. Stwierdzono wówczas, że "upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia", które określa znaki drogowe jest "wadliwe". Zdaniem RPO nie zawiera ono wytycznych, które stosowny organ powinien uwzględnić w czasie ustalania zakresu obowiązywania znaków drogowych. Według biura rzecznika w skrócie oznacza to niekonstytucyjność rozporządzenia.

Ministerstwo w swojej odpowiedzi nie podzieliło jednak tych zastrzeżeń. W opinii resortu stosowne wytyczne znajdują się w Prawie o ruchu drogowym. Wskazano również, że Polska stosuje się do Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (ratyfikowano ją w latach 80.). Zapowiedziano również, że prowadzone są prace w sprawie wydania nowego rozporządzenia określającego znaki i sygnały drogowe.

Zdaniem RPO jednak regulacje prawne wynikające z Prawa o ruchu drogowym nie są wystarczająco precyzyjne. "Z przepisu ustalającego rodzaje znaków nie wynika dyrektywa dotycząca unormowania materii dotyczącej zakresu obowiązywania znaków drogowych" - wskazano. Wskazano również, że zapisy konwencji przewidują możliwość, że pod znakiem "zakaz postoju" znajduje się tabliczka, która wskazuje wyjątki od stosowania się do niego. Zaznaczono jednak, że w konwencji nie znajdziemy zapisów dotyczących możliwości ograniczenia zakresu zakazu, tak jak to mamy do czynienia w przypadku omawianej sprawy.

Nowe przepisy są, ale nie weszły w życie. Kiedy to się stanie?

RPO zaznacza, że w 2022 roku przepisy z rozporządzenia były nowelizowane. Pojawił się zapis o upoważnieniu do regulowania w rozporządzeniu m.in. wzorów, znaczenia i zakresów obowiązywania znaków oraz wytyczne, którymi mają kierować się organy uprawnione do wydania regulującego te kwestie rozporządzenia. Minister transportu nie wydał jednak rozporządzenia, które wprowadziłoby te przepisy w życie. To oznacza, że w mocy pozostają stare zapisy, a te, jak wskazuje RPO, budzą wątpliwości, jeśli chodzi o ich konstytucyjność. Wiadomo jednak, że obecne przepisy w obecnej formie zachowują moc najpóźniej do 20 września 2026 roku.

Biuro RPO zwraca uwagę, że należy jak najszybciej wydać stosowne rozporządzenie. W związku z tym Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w biurze rzecznika, zwrócił się z pytaniem do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Renaty Rychter, z pytaniem, czy resort pracuje nad projektem stosownych zmian, a jeśli tak, kiedy przewidywane jest zakończenie prac i skierowanie projektu do konsultacji publicznych.