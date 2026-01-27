W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje zwiększyć maksymalne dofinansowanie na wymianę tachografów z 3 do 5 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie od 1 grudnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. przez system Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Część firm rezygnuje z dofinansowania ze względu na zapis o konieczności użytkowania pojazdu przez minimum 36 miesięcy po wymianie tachografu.

1 grudnia ubiegłego roku wystartował program refinansowania wymiany tachografów, który ma za zadanie pomóc firmom transportowym dostosować się do unijnych wymogów Pakietu Mobilności. Przewoźnicy mogą ubiegać się o zwrot części kosztów wymiany tachografów na najnowsze urządzenia G2V2, których montaż w pojazdach realizujących transport międzynarodowy jest wymagany przez wyżej wymienione przepisy. Refundacja ma formę pomocy de minimis i dotychczas wynosiła do 3 tys. zł netto na jeden tachograf.

Zamiast 3 nawet 5 tys. zł netto dofinansowania na wymianę tachografu. 320 mln zł z KPO

Według szacunków urządzenia muszą zostać wymienione w około 107 tys. pojazdów, na co przeznaczono aż 320 mln zł pochodzących z KPO. Co istotne, Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zdecydowała się na wprowadzenie tak pokaźnego programu wspierającego przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe.

Dotychczas maksymalna kwota refinansowania wynosiła 3 tys. zł. Resort Infrastruktury przekazał w poniedziałek, że - na podstawie analizy dotychczas złożonych wniosków - średni koszt wyposażenia pojazdu w urządzenie G2V2 "znacznie przekracza dotychczas szacowaną kwotę". W związku z tym ministerstwo zdecydowało się na zwiększenie kwoty wsparcia z 3 do 5 tys. zł. Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie na tachograf G2V2?

W projekcie nie pojawiły się natomiast zmiany dotyczące granicznego terminu przyjmowania wniosków. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie od 1 grudnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. Warto zaznaczyć, że czas na wypłatę należnej kwoty jest znacznie dłuższy, ponieważ terminem końcowym jest zakończenie realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli 31 sierpnia 2026 r.

Wniosek o dofinansowanie na wymianę tachografu. Gdzie należy go złożyć?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie poprzez system Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przewoźnicy posiadający licencję transportową, niezależnie od liczby pojazdów we flocie czy rodzaju wykonywanych przewozów. System przyznawania dopłat jest dwustopniowy:

dofinansowanie otrzymają firmy wnioskujące o wymianę maksymalnie 10 tachografów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa,

pozostałe środki zostaną rozdysponowane pomiędzy przewoźników, którzy wymieniają większą liczbę urządzeń.

Przedsiębiorca w dokumentacji zobowiązany jest do podania numeru licencji transportowej, danych pojazdów widniejących w BTM, danych warsztatu, który wykonał wymianę urządzenia, oświadczenia o zakupie i montażu tachografu oraz wydruku danych technicznych.

Firmy transportowe celowo rezygnują z dofinansowania. Dlaczego nie chcą nawet 30 tys. zł?

Okazuje się jednak, że w rządowym programie jest pewien haczyk, który skutecznie odstrasza przedsiębiorców przed skorzystaniem z dopłaty. Jak informuje serwis 40ton.net, przed sięganiem po wsparcie ostrzega również Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu (KOPiPT). Jeden z zapisów wymaga, aby pojazd ciężarowy objęty dopłatą pozostawał w użytkowaniu danej firmy przez co najmniej 36 miesięcy od dnia wyposażenia w nowy tachograf G2V2. W przypadku wcześniejszej sprzedaży niezbędne jest powiadomienie urzędników i uzyskanie odpowiedniej zgody. W przeciwnym wypadku przewoźnik zostanie zmuszony do zwrotu dopłaty - w całości lub częściowo - wraz z odsetkami.

KOPiPT zaznacza jednak, że ostateczny kształt oraz zapisy umowy poznamy dopiero na przełomie lutego i marca, czyli po zakończeniu zbierania wniosków. Istnieje możliwość, że zapis o konieczności użytkowania pojazdu w firmie przez co najmniej 36 miesięcy nie zostanie utrzymany.

