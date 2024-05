Długi weekend. Te pojazdy mają zakaz jazdy po polskich drogach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że w środę w godz. 18.00-22.00 i w czwartek w tych samych godzinach obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów i niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. Chodzi m.in. o pojazdy przewożące lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko się psujące, paliwa i żywe zwierzęta.

Są z nich zwolnione także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, w usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii. poinformował GITD

Zakazy dla ciężarówek w 2024 roku na polskich drogach

Reklama

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę w Polsce, które wjechały do naszego kraju poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, a także oczekujące na granicy na wyjazd z Polski.