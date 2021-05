Częstochowa kończy instalowanie 160 nowych parkomatów

Wykonawca nowej stacjonarnej infrastruktury poboru opłat za parkowanie w Częstochowie kończy instalację 160 nowych parkomatów. Uruchomienie wszystkich urządzeń, wraz z aktywacją transakcji bezgotówkowych i innych funkcji, jest planowane do poniedziałku, 17 maja.

W lutym br. lokalni radni zdecydowali o powiększeniu częstochowskiej strefy płatnego parkowania - od 4 maja br. Nowe parkomaty są montowane także w nowych częściach strefy.

Wcześniej strefę płatnego parkowania w Częstochowie obsługiwało 119 parkomatów. W czwartek rzecznik częstochowskiego MZD Maciej Hasik poinformował, że na terenie strefy "finalizowana jest instalacja 160 nowych parkomatów".

"Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy uruchomienie wszystkich sztuk wraz z możliwością dokonywania transakcji bezgotówkowych w każdym z nich oraz z aktywacją pozostałych funkcjonalności systemu planowane jest najpóźniej od 17 maja" - przekazał Hasik.

Nowoczesne parkomaty, oprócz standardowej opcji uiszczania opłat wyliczoną gotówką w bilonie (maszyny nie wydają i nie będą wydawać reszty), będą umożliwiały szereg sposobów płatności bezgotówkowych, m.in. metodą bezstykową w technologii PayPass, PayWave, a także Blikiem.

Możliwe będzie wykupienie e-biletu bez potrzeby wracania do samochodu, aby pozostawić w nim bilet papierowy. Dostępna ma być też funkcja przedłużania wykupionego czasu parkowania.

Parkujący będą obsługiwali nowe parkomaty poprzez kolorowe ekrany dotykowe o przekątnej 7,5 cala. Konieczne będzie wpisywanie numeru rejestracyjnego pojazdu przy każdorazowym zakupie biletu.

Płatności w częstochowskiej strefie nadal umożliwiają też aplikacje mobilne sześciu operatorów.

Zakup parkomatów i systemów integrujących obsługę strefy kosztował ponad 6,5 mln zł brutto. Modernizacja sieci parkomatów wiąże się m.in. z powiększeniem zasięgu strefy, dotąd ograniczonej w przybliżeniu ulicami: al. Jana Pawa II, Nadrzeczna, Mielczarskiego, Piłsudskiego, Sobieskiego, Pułaskiego i Popiełuszki.

Od 4 maja strefa została powiększona o 16 "obszarów": al. Jana Pawła II (od Szajnowicza-Iwanowa do Rynku Wieluńskiego), al. Wolności (od Sobieskiego do Ronda Mickiewicza), ul. Dunikowskiego, ul. Kilińskiego (od Chłopickiego do Zbierskiego), ul. Klasztorną (od 7 Kamienic do Wyszyńskiego), ul. Kordeckiego (od 7 Kamienic do Św. Teresy) i ul. Krakowską (od Mielczarskiego do Małej).

Kolejne nowe "obszary" objęte strefą to: ul. Mielczarskiego (od Ogrodowej do Krakowskiej), ul. Ogińskiego (od Sobieskiego do Słowackiego), ul. Ogrodowa (od Mielczarskiego do Piotrkowskiej), Rynek Wieluński, Skwer Sokołów, ul. Słowackiego (od Pułaskiego do Ogińskiego), ul. Św. Barbary (od 7 Kamienic do Św. Kazimierza), ul. Św. Jana (od 3 Maja do al. Jana Pawła II) i ul. Św. Rocha (od Rynku Wieluńskiego do skrzyżowania ul. Św. Jadwigi z ul. Św. Krzysztofa).

Obecnie opłata za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania wynosi 1,50 zł za pierwsze pół godziny i 3 zł do godziny. Parkowanie do dwóch godzin kosztuje 6,60 zł, a do trzech - 10,80 zł. Każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 3 zł. Kwartalny abonament mieszkańca strefy kosztuje 60 zł, a miesięczny dla kierowców spoza strefy, przypisany do samochodu - 150 zł.

Z końcem stycznia br. częstochowski samorząd oddał oficjalnie do użytku trzy zbudowane przy tamtejszych dworcach kolejowych centra przesiadkowe. Miasto remontuje też większą część swojej sieci tramwajowej, kupiło nowy tabor tramwajowy, zamówiło nowe autobusy elektryczne, a także remontuje, aby przywrócić do ruchu, autobusy hybrydowe gazowo-elektryczne.