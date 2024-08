Spis treści: 01 Ile zarabia Stalexport na A4? Są wyniki za pierwszą połowę roku

Ile zarabia Stalexport na A4? Są wyniki za pierwszą połowę roku

Zarządca płatnego odcinka autostrady A4, spółka Stalexport Autostrada Małopolska, podsumowała pierwszą połowę 2024 roku. Z raportu wynika, że od stycznia do czerwca średni ruch dobowy na trasie Katowice - Kraków (koncesyjny odcinek) wyniósł nieco ponad 46,4 tys. pojazdów. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2023 roku jest to wzrost o 0,8 proc. W przypadku samych aut osobowych średni ruch był wyższy o 0,9 proc. Jeśli chodzi o samochody ciężarowe wzrost wyniósł 0,2 proc. W pierwszym półroczu firma uzyskała przychody w wysokości 274,1 mln zł. Oznacza to, że były one wyższe o 17,4 proc. od tych z pierwszej połowy 2023 r.

Ciekawostką może być natomiast fakt, że same przychody z poboru opłat wyniosły ponad 271,1 mln zł. To zaś był o 17,5 proc. wyższy wynik niż ten z pierwszej połowy 2023 r. Skąd taka rozbieżność między ruchem i wpływami do kasy spółki?

Ile płaci się za przejazd A4?

Sama firma wskazuje, że wynika to z ostatnich podwyżek za przejazd autostradami. Przypomnijmy, że te wprowadzone zostały 3 kwietnia 2023 r. i 1 kwietnia 2024 r. Obecnie stawki na koncesyjnym odcinku A4 wyglądają następująco:

pojazdy kat. 1 - dla pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy - 16 zł;

pojazdy kat. 2 - dla pojazdów o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła - 29 zł;

pojazdy kat. 3 - dla pojazdów o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi - 29 zł;

pojazdy kat. 4 - dla pojazdów o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą - 49 zł;

pojazdy kat. 5 - dla innych pojazdów do 3,5 tony - 49 zł;

motocykle - 8 zł.

Ponadto w połowie stycznia tego roku zniesiono zniżkę za przejazd dla kierowców, którzy korzystali z płatności automatycznych.

Dlaczego wzrosły opłaty na A4?

W poprzednich miesiącach spółka tłumaczyła, że podwyżka opłat za przejazd autostradą podyktowana jest kumulacją wydatków związanych ze zbliżającym się końcem umowy koncesyjnej. Prezes firmy, Andrzej Kaczmarek, tłumaczył, że trasa, która zostanie przekazana Skarbowi Państwa w 2027 r. musi być w bardzo dobrym stanie technicznym. To zaś wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich remontów oraz wymiany nawierzchni na trasie.