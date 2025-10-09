Chiny ograniczają dostęp do metali ziem rzadkich. USA i Europa mają problem
Nasila się wojna celna między Chinami i USA. Rykoszetem mogą w niej ucierpieć europejscy producenci samochodów. Bronią w najnowszym starciu po raz kolejny stały się metale ziem rzadkich.
W skrócie
- Chiny wprowadzają nowe zasady eksportu metali ziem rzadkich, wymagając licencji na transfer technologii i know-how.
- Rozpętuje się wojna celna między Chinami a USA, co grozi ograniczeniami dostępu do kluczowych surowców dla europejskich producentów samochodów.
- Chiny odpowiadają za 90% światowego wydobycia metali ziem rzadkich, co zwiększa zależność Europy od Państwa Środka.
Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło nowe zasady eksportu metali ziem rzadkich. Jest to efekt nasilającej się wojny handlowej między Państwem Środka i Stanami Zjednoczonymi.
Problem polega na tym, że metale ziem rzadkich są niezbędne np. do produkcji magnesów wykorzystywanych m.in. w silnikach elektrycznych. Utrudniony dostęp do tych surowców sprawi, że kłopot mogą mieć producenci samochodów w Europie, którzy i tak zmagają się z szeregiem problemów.
Chiny wprowadzają nowe licencje
Nowe przepisy, które weszły w życie 9 października, wymagają od firma eksportujących metale ziem rzadkich uzyskania licencji na transfer technologii służących do ich wydobycia, wytapiania i przetwarzania. Regulacjami objęto także know-how dotyczącą "montażu, regulacji, konserwacji, naprawy i modernizacji linii produkcyjnych". Zapowiedziano, że wnioski o eksport do zagranicznych użytkowników wojskowych w ogóle nie będą zatwierdzane.
Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu uzasadnił tę decyzję względami bezpieczeństwa.
Niektóre zagraniczne organizacje i osoby prywatne bezpośrednio lub po przetworzeniu transferują lub dostarczają kontrolowane metale ziem rzadkich pochodzące z Chin do bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania w obszarach wrażliwych, takich jak operacje wojskowe
Chiny kontrolują rynek metali ziem rzadkich
Chiny są dominującym podmiotem na rynku metali ziem rzadkich, czyli surowców niezbędnych w przemysłach motoryzacyjnym, elektronicznym czy obronnym. Według szacunków amerykańskiej służby geologicznej (United States Geological Survey) z 2024 roku światowe złoża tych surowców wynoszą 110 mln ton, z czego aż 44 mln ton znajduje się w Chinach. Na terenie Brazylii znajdują się 22 miliony ton, a Wietnamu - 21 milionów ton. Mniejsze zasoby mają również Rosja (10 milionów ton) i Indie (7 milionów ton).
Co jednak najważniejsze, Chiny odpowiadają za około 90 proc. wydobycia i przerobu tych surowców. Wydobycie metali ziem rzadkich w tym kraju odbywa się zwykle bez nadzoru środowiskowego.
Ponadto Chiny objęły większość procesów produkcyjnych patentami, przez co wydobycie i przetwarzanie przez firmy z innych krajów jest mocno utrudnione. W efekcie dochodzi do pozornie absurdalnych procesów, jak wysyłanie do Chin rudy wydobytej w innych krajach, która w Państwie Środka poddawana jest objętej patentami rafinacji.
Chiny po raz kolejny raz utrudniają dostęp do metali ziem rzadkich
To już kolejny krok, którym Chiny utrudniają eksport metali ziem rzadkich. W kwietniu Pekin wprowadził wymóg licencji na eksport surowców, co zakłóciło produkcję na całym świecie.
Niektórzy producenci samochodów z Europy i Japonii ostrzegali, że ze względu na brak dostaw, będą musieli zatrzymać linie produkcyjne. Ostatecznie jednak w lipcu w Pekinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami m.in. Unii Europejskiej, po którym Chiny zdecydowały się na przyśpieszenie procesu wydawania licencji i zatrzymywanie fabryk nie było koniecznie.
Jak będzie tym razem, nie wiadomo. Widać jednak wyraźnie, jak wielkie będzie uzależnienie Europy od Chin, jeśli wejdzie w życie zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Metale ziem rzadkich są wykorzystywane nie tylko do produkcji silników elektrycznych, ale również akumulatorów oraz infrastruktury ładowania.
Poza elektrotechniką znajdują zastosowanie również w elektronice (produkcji komputerów, smartfonów), branży nowych energii (turbiny wiatrowe, panele słoneczne) oraz przemyśle lotniczym czy wojskowym.