Autostrada A2 będzie dłuższa. Kolejny odcinek jeszcze w sierpniu

Dziś autostradowym tempem od zachodniej granicy autostradą A2 dojedziemy do Mińska Mazowieckiego. Później tempo trzeba ograniczyć - to za sprawą brakujących odcinków A2, które wciąż są w trakcie budowy, czekają na oddanie do użytkowania lub są w fazie projektowania.

Autostrada A2 z Warszawy do Siedlec

W sierpniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła pierwszy z trzech odcinków A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Mowa o fragmencie od węzła Siedlce Zachód do Siedlce Południe o długości przeszło 7 km, którego budowa kosztowała prawie 770 mln zł. Wybudowane zostały dwa węzły: Siedlce Zachód i Siedlce Południe. Ponadto powstały drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Kolejne 12 km autostrady A2 już gotowe

Niebawem kierowcy będą mogli wyjechać na kolejny odcinek A2 - od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki. Mowa o drodze przecinającej tereny powiatów mińskiego i węgrowskiego, przez gminy Kałuszyn, Mrozy i Grębków. Projekt zakładał, że odcinek ten zostanie otwarty w sierpniu, a serwis portalsamorządowy.pl, powołując się na informacje uzyskane w centrali GDDKiA w Warszawie potwierdził, że odcinek autostrady A2 Kałuszyn - Groszki faktycznie zostanie oddany do użytkowania jeszcze przed końcem obecnego miesiąca.



Autostrada A2 z Siedlec do Białej Podlaski

Wciąż trwa budowa dalszych odcinków A2, które docelowo mają łączyć Warszawę z granicą z Białorusią. Na odcinku A2 realizowanym najbliżej Białej Podlaski (Swory - Biała Podlaska) w toku są roboty wykończeniowe, montaż barier energochłonnych, roboty odwodnieniowe, brukarskie i humusowanie. Prowadzone są też prace związane z budową Obwodu Utrzymania Drogi. Zaawansowanie tego fragmentu określa się na 93 proc. i on również powinien zostać oddany kierowcom w sierpniu.

Za to procentowe zaawansowanie robót na pozostałych realizowanych odcinkach określono na:

Siedlce Południe - Malinowiec - 49 proc.

Malinowiec - Łukowisko - 39 proc.

Łukowisko - Swory - 27 proc.

Trwają też prace projektowe dla ponad 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach. Fragment ten podzielono na trzy części:

Biała Podlaska - Kijowiec (16,2 km),

Kijowiec - Dobryń (9,3 km),

Dobryń - Kukuryki (6,8 km).

Dla dwóch pierwszych odcinków prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Lubelskiego. Prace związane z trzecim odcinkiem zależne są od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.