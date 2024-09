Spis treści: 01 Amic Energy kupuje polskie stacje

02 Co to za sieć Amic Energy?

03 Jakich stacji paliw jest najwięcej w Polsce?

Amic Energy kupuje polskie stacje

Spółka Amic Polska, należąca do węgierskiego Amic Energy, ma chęć na przejęcie polskiej firmy posiadającej sieć stacji paliw - Lux-Motor Oil z siedzibą w Pułtusku. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił już wniosek o przejęcie firmy. Jeśli cały proces zakupu zakończy się powodzeniem, Amic Polska stanie się właścicielem kolejnych dziewięciu stacji zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Pierwszy o sprawie poinformował "Puls Biznesu".

Reklama

Co to za sieć Amic Energy?

Amic Polska to spółka należąca do austriackiego koncernu Amic Energy mającego siedzibę w Wiedniu. W 2016 roku Austriacy przejęli od Rosjan obiekty firmy Lukoil w Polsce, a także na Litwie i Łotwie. W naszym kraju pod szyldem Amic Energy działa 117 stacji paliw. W efekcie, jeśli transakcja zakończy się powodzeniem, lista stacji wkrótce wydłuży się do 126.

Pierwsza stacja paliw Lux-Motor Oil została otwarta w 2001 roku w Pułtusku. Obecnie placówki z logo firmy znajdują się w Przewodowie, Świerkowie, Sońsku, Płoniawach-Bramura, Zielonej, Zastawiu, Sadykierzu oraz miejscowości Chodkowo-Kuchny. Na stacjach można zatankować olej napędowy, benzynę 95-oktanową oraz LPG. Oprócz tego oferowana jest sprzedaż butli z gazem i produktów spożywczych. W ofercie firmy znajduje się również hurtowa sprzedaż benzyny 95-oktanowej, oleju napędowego oraz oleju opałowego.

Jakich stacji paliw jest najwięcej w Polsce?

Zgodnie z wyliczeniami portalu ISBnews największą siecią w Polsce pod kątem liczby stacji niezmiennie jest Orlen. Na koniec sierpnia w Polsce znajdowało się 1931 punktów z logo polskiego koncernu. Miano wicelidera przypadło firmie BP. Na koniec minionego miesiąca zarządzała ona 573 stacjami. Podium zamyka polska sieć, Moya. Sierpień 2024 roku zamknęła ona z liczbą 483 działających w naszym kraju punktów. W pierwszej szóstce znalazły się również kolejno sieci MOL, Shell oraz Circle K.