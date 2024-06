8,6 tys. zł kary od 1 lipca. W zeszłym roku wpadło tak 350 tys. kierowców

Jednym z najczęstszych pojawiających się wśród przyłapanych na braku OC kierowców tłumaczeń jest już tradycyjnie brak dostępu do internetu. Co jest o tyle niewiarygodne, że przeciętny nieubezpieczony posiadacz pojazdu to mężczyzna w wieku 30-45 lat, mieszkający i pracujący w dużym ośrodku miejskim. Dysponujący zatem i smartfonem, i stacjonarnym dostępem do sieci, aktywny, bardzo często będący miłośnikiem motoryzacji. Trudno zatem uwierzyć w tego typu tłumaczenia

tłumaczy Damian Ziąber z UFG