480 mln euro pożyczki na budowę fabryki baterii do samochodów eklektycznych

​Europejski Bank Inwestycyjny przyznał LG Chem Wrocław Energy pożyczkę w wysokości 480 mln euro na rozbudowę zakładów produkujących akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych - poinformował w środę EBI.

Jak podano w komunikacie, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę o kredyt w wysokości 480 mln euro z LG Chem Wrocław Energy, polską spółką zależną grupy LG Chem, założoną w celu produkcji baterii w Europie. Środki te zostaną przeznaczone na budowę i obsługę wysoko zautomatyzowanych i innowacyjnych zakładów produkujących ogniwa litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych.

Udzielona pożyczka pokryje około jedną trzecią całkowitych kosztów projektu, szacowanych na 1,5 mld euro. Pozostała kwota będzie pochodzić ze środków własnych firmy oraz z innych źródeł - podano w komunikacie.

Nowe zakłady produkcyjne będą zlokalizowane na terenie ośrodka przemysłowego LG Chem Wrocław Energy w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia.

Zakład, do sfinansowania którego wykorzystane zostaną pieniądze z EIB, będzie mieć roczną zdolność produkcyjną powyżej 35 GWh, co pozwoli na zasilenie ponad 500 tys. bezemisyjnych samochodów elektrycznych rocznie.

"Ta pierwsza umowa EBI z LG Chem Wrocław Energy ma istotne znaczenie z wielu powodów. Pomaga Europie zbudować masę krytyczną w dziedzinie produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w kluczowym momencie komercjalizacji tych pojazdów w Europie" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezes EBI odpowiedzialna za operacje w Polsce Teresa Czerwińska.

Podkreśliła, że umowa ta wspiera także przejście na elektromobilność i bardziej ekologiczne praktyki przemysłu motoryzacyjnego. "Ponadto, przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie" - dodała.

Jak powiedział dyrektor finansowy LG Chem Wrocław Energy Jeong Joon Ha, przyznana pożyczka zapewni firmie środki umożliwiające stworzenie konkurencyjnego łańcucha produkcji baterii w Polsce i Europie. "Pozwoli także grupie LG Chem zostać liderem pod względem rozwoju europejskiego rynku baterii" - dodał.

Nowa inwestycja pozwoli spółce na zwiększenie łącznej mocy produkowanych akumulatorów do ok. 65 GWh, dzięki czemu zlokalizowany pod Wrocławiem zakład stanie się jedną z największych na świecie fabryk produkujących ogniwa litowo-jonowe.

Dzięki inwestycji w fabryce LG Chem we Wrocławiu powstanie ok. 1,8 tys. nowych miejsc pracy, a ich łączna liczba wzrośnie do ponad 6 tys. do końca 2022 roku.