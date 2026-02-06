W skrócie Od 2026 r. na większości dróg gminy Michałowice wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz strefę skrzyżowań równorzędnych.

Na terenie gminy ograniczono ruch tranzytowy ciężarówek, zezwalając jedynie pojazdom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Wdrażanie zmian potrwa dwa etapy, z możliwością rezygnacji z projektu w przypadku negatywnych efektów.

Od początku 2026 r. na terenie gminy Michałowice wprowadzana jest nowa organizacja ruchu. Na mocy tych zmian na większości gminnych dróg obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a także dominować będą skrzyżowania równorzędne. Dodatkowo wjazd na teren gminy możliwy będzie wyłącznie dla pojazdów ciężarowych posiadających odpowiednie uprawnienia, dzięki czemu znacząco ograniczony zostanie ruch tranzytowy.

Strefa "Tempo 30" i skrzyżowania równorzędne. Gmina Michałowice wprowadza zmiany

Na terenie całej gminy obowiązywać będzie ograniczenie ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych. Oznacza to, że wjazd lub przejazd przez jej obszar będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy Michałowice, na podstawie dokumentu przewozowego z adresem dostawy lub potwierdzenia prowadzenia działalności na terenie gminy.

Co więcej, w miejscowościach dominować będą skrzyżowania równorzędne, czyli takie, na których obowiązuje zasada "prawej ręki". Dodatkowo wójt gminy przekazała, że z dróg zniknie także część znaków ostrzegawczych. Pierwszeństwo przejazdu zachowają drogi powiatowe oraz gminne drogi główne, m.in. al. Starych Lip i ul. Turystyczna w Komorowie-Wsi.

Zmiana organizacji ruchu w gminie Michałowice. Gmina Michałowice materiały prasowe

Gmina Michałowice wprowadza "Tempo 30". Zmiany w dwóch etapach

Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka podkreśla, że zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu codziennego poruszania się, a także uspokojenie ruchu. Sam proces wprowadzania nowej organizacji ruchu ma przebiegać sprawnie i bez większych utrudnień.

Pierwszy cel to spowolnienie ruchu. Drugi - poprawa estetyki przestrzeni. W wielu miejscach mamy natłok znaków: jeden, zaraz odwołujący, za skrzyżowaniem kolejny. W małych miejscowościach to wygląda źle i jest męczące. Strefa pomaga to uporządkować

Nowa organizacja ruchu obejmie Granicę, Komorów i Nową Wieś, a w kolejnym etapie Michałowice oraz dalszą część gminy. Końcowy termin wdrożenia pierwszego etapu zaplanowano na połowę czerwca, natomiast drugi ma zakończyć się w październiku. Chociaż wójt z dużym optymizmem podchodzi do wprowadzanych zmian to podkreśla, że istnieje możliwość wycofania się z projektu, który pochłonie około 1,5 mln zł.

"Jeśli okaże się, że rozwiązanie generuje większy chaos i się nie sprawdza, nie będę rozwijać go dalej na kolejne części gminy. To także powód, dla którego podzieliłam wdrażanie na dwa etapy" - dodaje Pachecka.

Czym jest strefa "Tempo 30"?

Część kierowców błędnie uważa, że ograniczenie prędkości do 30 km/h ma wyłącznie spowolnić ruch. W praktyce celem strefy jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców. Zazwyczaj w takich obszarach pojawiają się odpowiednie oznakowania, ale również specjalne rozwiązania infrastrukturalne, takie jak zawężenia jezdni, wyniesione skrzyżowania czy przejścia dla pieszych, które wymuszają wolniejszą jazdę.

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie strefy "Tempo 30", był Gdańsk już w 2010 r. Rozwiązanie to funkcjonuje również w wybranych rejonach Warszawy, w Sopocie obejmuje około 90 proc. miasta, a w Katowicach objęło ścisłe centrum. Z podobnymi strefami kierowcy spotkają się również w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi.

