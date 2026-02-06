Te dokumenty musisz mieć przy sobie w aucie w 2026 roku

Spis treści: Dokumenty wymagane podczas jazdy samochodem 2026 Jaki mandat za jazdę bez dokumentów? Kiedy kierowca zawsze musi mieć przy sobie dokumenty?

Dokumenty wymagane podczas jazdy samochodem 2026

Polscy kierowcy od kilku lat nie muszą mieć przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego ani polisy OC. Podczas kontroli funkcjonariuszom wystarczy numer PESEL oraz numer rejestracyjny pojazdu, by w systemach zweryfikować:

prawo jazdy - informacje o nim znajdują się w CEPiK-u

dowód rejestracyjny - również jest to w CEPiK-u

ważność ubezpieczenia OC - informacje o tym posiada CEPiK oraz UFG

Zniesienie obowiązku wożenia dokumentów było możliwe dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - systemowi informatycznemu, który pozwala w jednym miejscu zweryfikować m.in. status i kategorie prawa jazdy, ważność polisy OC oraz dane ubezpieczonego pojazdu wraz z kluczowymi terminami, aktualność badań technicznych, parametry techniczne auta, dane jego właściciela, przypisane dokumenty, liczbę punktów karnych na koncie kierowcy, a także status pojazdu, np. informację o kradzieży, zbyciu lub wyrejestrowaniu.

Jaki mandat za jazdę bez dokumentów?

Kiedyś za brak każdego z wymaganych dokumentów groził mandat w wysokości 50 zł. Dziś kierowca nie musi mieć przy sobie nawet dowodu osobistego. Chodzi jednak wyłącznie o sytuację, w której dokumenty istnieją, ale nie są fizycznie przy kierowcy - nie o przypadki, gdy ktoś w ogóle nie ma prawa jazdy albo porusza się pojazdem z niekompletną lub nieważną dokumentacją.

Gdybyśmy faktycznie nie posiadali któregoś z dokumentów, grożą nam następujące kary:

brak ważnego prawa jazdy - mandat 1,5 tys. zł lub grzywna do 30 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów.

brak ważnego ubezpieczenia OC - wysokość kary zależy od tego, jak długo nie mamy OC. Grzywny wahają się od 1920 do 9610 zł w przypadku samochodów osobowych

brak ważnego badania technicznego - wiąże się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem w wysokości od 1500 do 5000 zł.

Kiedy kierowca zawsze musi mieć przy sobie dokumenty?

W pewnych sytuacjach posiadanie przy sobie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego z potwierdzeniem OC może okazać się pomocne. Z możliwości niewożenia dokumentów mogą korzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele pojazdu, których dane widnieją w systemie CEPiK.

Problem pojawia się w momencie kolizji lub wypadku. Do sporządzenia oświadczenia o zdarzeniu potrzebny jest komplet danych, a w praktyce - także dokumentów. W takiej sytuacji można skorzystać z aplikacji mObywatel, ponieważ elektroniczne wersje dokumentów są w Polsce traktowane na równi z ich fizycznymi odpowiednikami. Kłopot zaczyna się jednak wtedy, gdy prowadzimy auto, które nie należy do nas - bez papierowych dokumentów nie będziemy mieć dostępu do danych pojazdu ani informacji o jego ubezpieczeniu.

Fizyczne dokumenty są również niezbędne za granicą. Tamtejsze służby nie mają dostępu do polskich baz, a cyfrowe wersje mogą nie być honorowane. Podobnie w Polsce - jeśli posługujemy się zagranicznym prawem jazdy lub poruszamy się autem zarejestrowanym poza krajem, musimy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające zarówno nasze uprawnienia, jak i status pojazdu.

