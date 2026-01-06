W skrócie Średni wiek samochodu w Polsce wynosi blisko 16 lat, czyniąc nas jednymi z liderów Europy pod względem najstarszych flot pojazdów.

W Rosji nadal można spotkać ponad 3 miliony aut z czasów ZSRR, a najpopularniejszym samochodem wśród używanych jest Łada 2107.

Mimo sporej liczby starych samochodów, w Rosji rośnie sprzedaż luksusowych marek premium, choć większość Rosjan wybiera proste, łatwe w naprawie auta.

Coraz bardziej zaostrzane normy emisji spalin oraz wprowadzanie Stref Czystego Transportu mają niejako zmusić kierowców do wymiany samochodów na nowsze, a co za tym idzie - bardziej ekologiczne. Nad Wisłą ponad 80 proc. aut ma więcej niż 10 lat, a niemal połowa przekracza 15 lat. Dla porównania prym na Starym Kontynencie wiodą Austriacy, których samochody są blisko o połowę młodsze niż unijna średnia.

3 mln aut pamiętających ZSRR. Na rosyjskich drogach trąci myszką

ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich upadł 26 grudnia 1991 r., ale pozostałości po nim widoczne są do dziś. Z okazji rocznicy upadku ZSRR serwis autostat.ru przekazał, że w Rosji nadal pozostaje w użyciu ponad 3 mln pojazdów wyprodukowanych jeszcze w historycznym państwie komunistycznym istniejącym w latach 1922-1991. Każdy z tych egzemplarzy ma co najmniej 34 lata - aż 28 proc. stanowią ciężarówki, 14 proc. autobusy, a niespełna 4 proc. samochody osobowe.

Chociaż w przypadku wielu innych europejskich krajów tak pokaźną liczbę leciwych pojazdów można tłumaczyć tzw. martwymi duszami widniejącymi w rejestrach, to w Rosji sytuacja wygląda nieco inaczej. Owszem, część z nich faktycznie nie została wyrejestrowana i od lat nie jest użytkowana, jednak dane sprzedażowe z minionego roku potwierdzają, że na rosyjskich drogach rzeczywiście "trąci myszką".

Łada 2107 to najlepiej sprzedający się samochód używany w Rosji. Zadebiutowała w 1982 r.

Najlepszym potwierdzeniem leciwej floty w Rosji jest najlepiej sprzedający się samochód używany w pierwszych jedenastu miesiącach 2025 r., którym została Łada 2107 z wynikiem 133 tys. egzemplarzy. Co istotne, produkcja tego modelu rozpoczęła się w 1982 r., a wzorem do jego stworzenia był Fiat 124, który z kolei światło dzienne ujrzał w 1966 r. Oficjalna produkcja Łady 2107 zakończyła się w 2012 r., a przez blisko 30 lat na próżno było szukać istotnych zmian, modernizacji czy faceliftingów.

Łada 2107 Informacja prasowa (moto)

Pod koniec produkcji pod maską Łady 2107 pracował benzynowy silnik o pojemności 1,6 l z gaźnikiem, a ostatnie wersje otrzymały jednostkę 1,7 z jednopunktowym wtryskiem paliwa o mocy powalających 80 KM, która pozwalała na "sprint" do 100 km/h w 14 sekund. Trzeba przyznać, że były to rozwiązania archaiczne biorąc pod uwagę europejskie realia w 2012 r., gdy na Starym Kontynencie debiutowały m.in. Ford Focus ST, Passat CC, BMW X6 czy Audi R8.

Najlepszy rynek dla luksusowych marek. Iwanow woli kupić leciwą Ładę

Rosja jest jednak krajem pełnym sprzeczności - chociaż w państwowych rejestrach nadal widnieje 3 mln pojazdów pamiętających czasy ZSRR, to od lata jest to jeden z najlepszych rynków dla producentów samochodów premium. Pomimo nałożonych sankcji i dwucyfrowego spadku sprzedaży całego rynku motoryzacyjnego, w pierwszym półroczu minionego roku sprzedaż aut prestiżowych marek utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie - liczba sprzedanych luksusowych modeli wzrosła o 19 proc. r/r. Co ciekawe, liderem został Rolls-Royce, który sprzedał o 56 aut więcej niż rok wcześniej. Drugie miejsce zajął Bentley, a podium zamknęło Lamborghini.

Z drugiej strony zdecydowaną większość Rosjan stanowią osoby o niskich dochodach, dla których prosty konstrukcyjnie samochód jest niezbędny, aby samodzielnie radzić sobie z podstawowymi naprawami i tym samym unikać kosztownych wizyt w warsztatach. Być może to właśnie ta konstrukcyjna archaiczność jest największą zaletą Łady 2107, która - choć pod względem technicznym swoimi korzeniami sięga lat 60. ubiegłego wieku - idealnie wpisuje się w określenie "gniotsa nie łamiotsa", które masowo używane jest do opisywania produktów wytwarzanych w czasach ZSRR.

