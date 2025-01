21 zł za godzinę parkowania. Zmiany dotką wszystkich kierowców

10 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu zmiany ustawy o drogach publicznych. W założeniach chodzi o to, by umożliwić miejscowościom turystycznym ustanawianie na swoim terenie śródmiejskich stref płatnego parkowania. Dla kierowców może to oznaczać nawet trzykrotną podwyżkę opłat za parkowanie.