W skrócie W Jankowicach samochód osobowy potrącił 11-letnią dziewczynkę jadącą hulajnogą elektryczną na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Od 3 marca 2026 roku obowiązują zmienione przepisy, które pozwalają na jazdę hulajnogą elektryczną tylko osobom powyżej 13 roku życia posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Od 3 czerwca 2026 roku dzieci poniżej 16 lat będą musiały obowiązkowo nosić kask podczas jazdy hulajnogą elektryczną lub rowerem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pierwsze słoneczne i ciepłe dni okazują się wyjątkowo niebezpieczne nie tylko dla motocyklistów, ale również dla użytkowników e-hulajnóg i rowerów. Do groźnego zdarzenia doszło w Jankowicach w powiecie pszczyńskim, gdzie na oznakowanym przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dziecko poruszające się hulajnogą elektryczną. Poszkodowana została 11-letnia dziewczynka. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

Na przejściu dla pieszych auto potrąciło 11-latkę. Jechała hulajnogą elektryczną bez kasku

Do wypadku doszło wczoraj po godzinie 16 na ulicy Żubrów. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 47-letnia mieszkanka Pszczyny kierująca samochodem marki Kia potrąciła na przejściu dla pieszych dziewczynkę jadącą hulajnogą elektryczną. 11-letnia mieszkanka Jankowic nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania e-hulajnogą i nie miała na głowie kasku ochronnego. Kierująca samochodem była trzeźwa. Na miejsce wezwano służby, które udzieliły dziewczynce pomocy medycznej.

Niebezpieczne zdarzenie z hulajnogą elektryczną Policja Śląska Policja

11-letnia dziewczynka bez uprawnień. Czy mogła hulajnogą przejechać przez przejście dla pieszych?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby, które ukończyły co najmniej 13 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Oznacza to, że młodsze dzieci nie mogą samodzielnie korzystać z tego typu pojazdów na drogach publicznych nawet pod opieką osoby dorosłej.

Co więcej, nieletnia nie powinna przejeżdżać przez przejście dla pieszych, które przeznaczone jest wyłącznie dla pieszych. Kierujący e-hulajnogą - podobnie jak rowerzyści - powinni w takim przypadku zsiąść i przeprowadzić pojazd. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy przejście ma wyznaczony przejazd dla rowerów. Za złamanie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości od 50 do 100 zł.

Nowe przepisy od 3 marca dla elektrycznych hulajnóg. Część dzieci nie może już jeździć e-hulajnogą

Od 3 marca 2026 r. zmieniły się zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Nowelizacja przepisów doprecyzowała ograniczenia wiekowe oraz odpowiedzialność opiekunów za nieletnich użytkowników tych pojazdów. Nowe przepisy jasno wskazują minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej, który wynosi 13 lat.

Obowiązkowy kask dla nieletnich na rowerze i hulajnodze. Kolejna zmiana wejdzie w życie już niebawem

Kolejna ważna zmiana wejdzie w życie 3 czerwca 2026 r. Od tego dnia osoby poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, roweru lub innego urządzenia transportu osobistego. Dotychczas kask był jedynie zalecany. Po zmianie przepisów jego brak będzie naruszeniem prawa.

Jeżeli dziecko będzie poruszało się bez kasku lub nie spełni wymogów wieku, odpowiedzialność poniosą rodzice lub opiekunowie, co wynika zarówno z przepisów o wykroczeniach, jak i z zasad odpowiedzialności cywilnej w przypadku spowodowania szkody.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Zasady dotyczące miejsca poruszania się hulajnogą elektryczną nie zmieniają się. W pierwszej kolejności należy korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych. Jeżeli takiej infrastruktury nie ma, dopuszczalna jest jazda jezdnią z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Chodnik można wykorzystać tylko wyjątkowo, gdy brak drogi rowerowej, a na jezdni obowiązuje wyższe ograniczenie prędkości. Na chodniku użytkownik hulajnogi musi poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego i ustępować mu pierwszeństwa.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL