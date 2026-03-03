Nowe przepisy jasno wskazują minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej - 13 lat. Oznacza to, że urządzenia te nie mogą być już legalnie używane przez dzieci młodsze na drogach publicznych czy ścieżkach rowerowych.

Hulajnoga elektryczna - nowe ograniczenia wiekowe

To ma praktyczne konsekwencje dla tradycji wręczania hulajnóg jako prezentów komunijnych lub urodzinowych dla 8-12-latków. Choć nadal mogą z nich korzystać w strefie zamieszkania pod nadzorem dorosłego, jazda po drodze czy chodniku w przestrzeni publicznej jest zabroniona.

Obowiązek noszenia kasku dla osób poniżej 16 lat

Od 3 czerwca 2026 r. wprowadzony zostanie również obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego. Do tej pory kask był zalecany, teraz stanie się wymogiem ustawowym. Brak kasku w przypadku osoby poniżej 16 lat będzie naruszeniem przepisów.

Kto odpowiada za dziecko bez kasku lub poniżej 13 lat?

Jeżeli dziecko nie spełnia wymogów wieku lub porusza się bez obowiązkowego kasku, odpowiedzialność spada na rodzica. Może ona wynikać zarówno z przepisów o wykroczeniach, jak i z zasad odpowiedzialności cywilnej w przypadku spowodowania szkody.

Gdzie można jeździć hulajnogą?

Zasady lokalizacji jazdy pozostają bez zmian:

w pierwszej kolejności droga dla rowerów lub droga dla rowerów i pieszych,

jeżeli jej nie ma - jezdnia z ograniczeniem prędkości do 30 km/h,

chodnik tylko wyjątkowo, gdy brak infrastruktury rowerowej, a na jezdni obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h.

Na chodniku użytkownik hulajnogi musi poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego i bezwzględnie ustępować mu pierwszeństwa.

Nowe przepisy porządkują zasady, które do tej pory były często ignorowane. Minimalny wiek 13 lat i obowiązek kasku do 16 lat nie są już zaleceniem, lecz wymogiem ustawowym. Dla rodziców oznacza to konieczność sprawdzenia, czy dziecko spełnia warunki legalnej jazdy - zarówno pod względem wieku, jak i wyposażenia.

Hulajnoga elektryczna nie znika z przestrzeni publicznej, ale przestaje być "bezwarunkowym" prezentem dla młodszych dzieci. Od teraz liczy się nie tylko sam zakup urządzenia, lecz także to, czy dziecko może z niego korzystać zgodnie z przepisami i w bezpiecznych warunkach.

