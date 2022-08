Audi owinięte wokół drzewa. Są większym zagrożeniem niż alkohol?

Do widowiskowego wypadku doszło w sobotę, 30 lipca, chwilę po godzinie 10 rano w miejscowości Mątowy Wielkie nieopodal Malborka. Na lokalnej drodze kierowca osobowego Audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i zderzył się z drzewem. Samochód uderzył w przeszkodę na wysokości słupka B, w wyniku czego kierowca został zakleszczony w pojeździe.



By uwolnić go z wraku na miejscu pracowały aż dwa zastępy straży pożarnej:

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Malbork,

Ochotnicza Straż Pożarna Miłoradz.



W czasie rozcinania pojazdu nad poszkodowanym czuwali ratownicy z Zespołu Ratownictwa Medycznego. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że na miejsce wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ostatecznie przetransportował kierowcę do szpitala. Przyczyny wypadku nie są znane, chociaż nie ulega wątpliwości, że samochód poruszał się z dużą prędkością.



Drzewa (i prędkość) to poważny problem. Statystyki są dramatyczne

Temat drzew rosnących wzdłuż lokalnych dróg od lat budzi sporo kontrowersji. Prawdą jest, że w zdecydowanej większości do tego rodzaju wypadków dochodzi w wyniku zbyt dużej prędkości. Wśród argumentów przeciwko wycince, często usłyszeć można przecież, że "w przeciwieństwie do zwierząt, drzewa same na drogi nie wybiegają".



Nie zmienia to jednak faktu, że każdego roku zbierają one śmiertelne żniwo. Na tle innych zdarzeń z ofiarami zderzenia z drzewami cechują się bardzo wysoką śmiertelnością. W ubiegłym roku w wyniku najechania na drzewo doszło do 1268 wypadków (5,6 proc. ogółu), w których zginęły 333 osoby (14,8 proc., ogółu), a 1385 odniosło obrażenia (5,2 proc).



Dla porównania w 2021 roku uczestnicy ruchu będący "pod działaniem alkoholu" spowodowali 1 920 wypadków (8,4 proc. ogółu), w których zginęło 257 osób (11,4 proc., a ranne zostały 2 203 osoby (8,3 proc.).



