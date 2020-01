Koniec salonu samochodowego we Frankfurcie

Frankfurt Motor Show (IAA) to dla fanów europejskich motoryzacji rodzaj mekki - impreza, którą warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Sęk w tym, że nie ma już na to żadnych szans!

Zdjęcie Impreza ma być kontynuowana w innym mieście /Getty Images

Organizator targów - Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie - VDA) - ogłosiło, że impreza szykuje się właśnie do historycznej relokacji. Mówiąc wprost - przyszłoroczny Frankfurt Motor Show na pewno nie odbędzie się we Frankfurcie!

VDA opublikowało komunikat, w którym informuje, że w ubiegłym roku dobiegła końca umowa z władzami miasta Frankfurt i trwają właśnie pilne poszukiwania nowego miejsca. Do tej pory swoją pomoc zaproponowało siedem miast. VDA odrzuciło jednak kandydatury: Hanoweru, Kolonii, Stuttgartu oraz - właśnie - Frankfurtu! Przy okazji miastu podziękowano za "wieloletnie bardzo dobre i pełne zaufania partnerstwo".

Szansę na organizację prestiżowej imprezy wciąż mają: Berlin, Hamburg i Monachium, z których władzami toczone są obecnie poważne negocjacje. Każde z miast ma ponoć własne "kreatywne" pomysły na kształt nowego salonu.

Z naszej perspektywy szczególnie kibicujemy pierwszej opcji, która oznaczałaby, że jedna z największych motoryzacyjnych imprez w Europie byłaby dla Polaków na przysłowiowe wyciągnięcie ręki.

Co ważne - bliskość wschodniej granicy Niemiec może być dla organizatorów ważnym argumentem. Targi motoryzacyjne na całym świecie przeżywają właśnie trudne chwile. Rozwój mediów społecznościowych, dających możliwość szybkiego dotarcia do dużej grupy ewentualnych nabywców, sprawił, że wielu producentów wycofało się z uczestnictwa w tego rodzaju imprezach. To z kolei przekłada się na skokowy spadek zainteresowania klasycznymi salonami motoryzacyjnymi. Przykładowo ubiegłoroczne IAA przyciągnęło około 550 tys. zwiedzających. To oczywiście imponująca liczba, ale zauważalnie niższa niż wyniki z lat 2017 (810 tys.) czy 2015 (931 tys.). Dla porównania, jeszcze w roku 2007, liczba zwiedzających przekroczyła milion!

Przypominamy, że korzenie Frankfurt Motor Show sięgają początków motoryzacji. Pierwsza wystawa IAA odbyła się w 1897 roku! Od roku 1991 Frankfurt stał się imprezą organizowaną na przemian z salonem paryskim. W latach parzystych miłośnicy samochodów spotykali się w stolicy Francji, w latach nieparzystych - właśnie we Frankfurcie.