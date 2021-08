Geneva Motor Show pojawi się nie tylko w Genewie!

Targi motoryzacyjne w Genewie to prawdziwa legenda branży motoryzacyjnej. Wiadomość, że nie znikną one z kalendarza, jest więc bardzo dobra. Co więcej, pojawią się też w nowym "dodatkowym" formacie!

Zdjęcie Geneva Motor Show 2019 / Getty Images