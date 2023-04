Zostawił auto na luzie i bez ręcznego. Po powrocie znalazł za wycieraczką list

Takie gesty przywracają wiarę w ludzi. Kierujący Skodą, który w Termach Maltańskich w Poznaniu zapomniał zabezpieczyć swoje auto przed stoczeniem, po powrocie do auta został mocno zaskoczony. I, co ciekawe, to zaskoczenie było pozytywne.

Zdjęcie Zapomniał zabezpieczyć auta. Pomogła mu Ania z Poznania /