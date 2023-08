„Zaparkował” na dachu domu. Policja twierdzi, że zrobił to celowo

Lotnik z Rąbienia był hitem internetu

Do podobnego zdarzenia w 2020 roku doszło w Polsce, kiedy rozpędzone do granic możliwości Suzuki wystrzeliło na rondzie w Rąbieniu (woj. łódzkie). Samochód przeleciał nad pomnikiem Papieża, a następnie wylądował pod drzwiami parafii. Okazało się, że lotnik z japońskiego hatchbacka miał w organizmie 1,4 promila alkoholu.

20-latek “zaparkował” na piętrze domu

Tym razem do podobnego zdarzenia doszło w Pensylwanii (Stany Zjednoczone). Kierujący japońskim sedanem 20-latek podróż zakończył na piętrze rodzinnego domu. Jak do tego doszło? Wiele wskazuje na to, że przez swoją nieuwagę mężczyzna zjechał z jezdni, a gdy wyjeżdżał z przepustu, duża prędkość umożliwiła autu wzbić się na wysokość piętra. Policja jest natomiast zdania, że kierowca Toyoty zrobił to celowo. Skąd ten pomysł? Jak się okazuje, kierujący pojazdem jest policji osobą dobrze znaną - odpowiadał już za napaść i przestępstwo.