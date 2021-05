Takiego samochodu do nauki jazdy jeszcze nie było

Wodorowy samochód z "elką" na dachu? W Niemczech to już możliwe. W Saarbrücken pojawiła się możliwość zrobienia kursu na prawo jazdy za kierownicą Toyoty Mirai.

Niemieccy kandydaci na kierowców mogą już ćwiczyć jazdę za kierownicą bezemisyjnej limuzyny Toyoty. W Saarbrücken przy zachodniej granicy Niemiec szkoła jazdy VooVoo Drive wprowadziła do swojego parku samochodów szkoleniowych Mirai drugiej generacji.

We współpracy z Toyotą samochód został przystosowany do potrzeb nauki jazdy - otrzymał dodatkowy pedał hamulca i lusterko po stronie pasażera oraz odpowiednie oznakowania. Jest to pierwszy tego rodzaju samochód w Niemczech.



