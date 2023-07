Rewolucja w akumulatorach. Metale ziem rzadkich może zastąpić cukier

Spis treści: 01 Większe zainteresowanie elektrykami przekłada się na problemy z dostępnością surowców

02 Czym jest akumulator przepływowy?

03 Amerykańscy naukowcy za pomocą cukru podnieśli moc szczytową

Większe zainteresowanie elektrykami przekłada się na problemy z dostępnością surowców

Rozwój rynku samochodów elektrycznych, a co za tym idzie również większe zapotrzebowanie na akumulatory sprawia, że zwiększa się popyt na surowce potrzebne do produkcji układów napędowych dla tego typu aut. Te zaś, oprócz tego, że występują w bardzo ograniczonych ilościach, są dostępne w niewielu miejscach na świecie.

W efekcie większa część rynku takiego materiału jest kontrolowana przez jeden kilka krajów. Przykładem mogą być tutaj Chiny, w których wytwarzane jest aż 60 proc. litu. Z tego też względu naukowcy poszukują rozwiązań, które sprawią, że do produkcji akumulatorów będzie można użyć bardziej powszechnych materiałów. Jak podaje serwis energetyka24.com, amerykańscy naukowcy twierdzą, że dobrze sprawdza się tutaj... cukier.

Reklama

Czym jest akumulator przepływowy?

Najpierw jednak powinniśmy wyjaśnić, czym jest zastosowany w eksperymencie akumulator przepływowy. W jego skład wchodzą dwie komory. Każda wypełniona jest roztworem chemicznym, który pompowany jest do jednego reaktora. Ten z kolei posiada komorę przedzieloną półprzepuszczalną membraną. Pozwala ona na wymianę jonów miedzy substancjami. W efekcie energia chemiczna zamieniana jest w energię elektryczną.

Amerykańscy naukowcy za pomocą cukru podnieśli moc szczytową

Taki właśnie akumulator został wykorzystany przez zespół badawczy Pacific Northwest National Laboratory podlegający amerykańskiemu Departamentowi Energii. Do elektrolitu dodano β-cyklodekstrynę (pochodna skrobi, stosowana w żywności i farmakologii). Początkowo problemem w eksperymencie okazała się ilość cukru. Kiedy dodawano go za dużo elektrolit stawał się zbyt gęsty (podobnie, jak w przypadku, gdy zbyt obficie posłodzimy herbatę). Za mało cukru sprawiało natomiast, że wydajność akumulatora spadała. Ostatecznie naukowcom udało się zoptymalizować stosunek "składników", a to sprawiło, że moc szczytowa akumulatora wzrosła o 60 proc. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym "Joule".

"To zupełnie nowe podejście w opracowywaniu elektrolitu do akumulatorów przepływowych" - stwierdził Wei Wang, jeden z autorów badania. "Pokazaliśmy, że można zastosować zupełnie inny rodzaj katalizatora" - dodał.