Rawa Mazowiecka. Zdemolował auto szefa, bo wyleciał z pracy. Pilnie szuka nowej

Ukradli mu saszetkę, więc zdemolował im auto!

Nietypowa interwencja miała miejsce w środę, 20 lipca, w Rawie Mazowieckiej. Kilka minut po północy do dyżurnego policji zadzwonił mężczyzna informując, że wraz z synem ujął osobę, która zniszczyła jego auto zaparkowane na jednej z posesji.



Gdy policjanci przybyli na miejsce okazało się, że 57-latek - sfrustrowany faktem zwolnienia z pracy - postanowił zemścić się na byłym już pracodawcy. Nocą pojawił się na nieogrodzonej posesji byłego szefa i wyładował swoją frustrację na jego aucie.



Rawa Mazowiecka. Zniszczył Audi byłego szefa

Zdjęcie Szkody w Audi A8 wyceniono na 20 tys. zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności / Policja

Audi A8 otrzymało kilka "ciosów" betonową kostką brukową, w wyniku czego uszkodzone zostały szyby i karoseria pojazdu. Nie była to ani zbyt wyszukana, ani dyskretna metoda "zemsty", więc obudzony hałasem właściciel auta - wraz z synem - ujęli wandala "na gorącym uczynku". Nietrzeźwy 57-latek został zatrzymany przez policjantów.



Zatrzymany odpowie za zniszczenie mienia - przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i jego miejsca zamieszkania - informuje policja z Rawy Mazowieckiej.

Jeśli nie trafi do więzienia, będzie musiał pilnie poszukać sobie nowej pracy. Sąd może bowiem zobowiązać go do naprawienia szkody, którą wyceniono na 20 tys. zł.