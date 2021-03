Przez pandemię kierowcy oszczędzają na mandatach

​Drastyczne ograniczenie liczby mandatów drogowych w czasie obowiązywania restrykcji epidemicznych wprowadzonych z powodu Covid-19 doprowadziło do wielomilionowych strat budżety hiszpańskich miast.

Zdjęcie Ruch na hiszpańskich drogach spadł o 1/4 /Getty Images

Z opublikowanych w poniedziałek przez magazyn “Periodismo del Motor" danych wynika, że w naznaczonym pandemią 2020 r. liczba wystawionych mandatów drogowych spadła o ponad 0,81 mln do poziomu 3,87 mln.

Motoryzacyjne pismo wskazało, że nienotowany wcześniej spadek o blisko 18 proc. liczby mandatów w ujęciu rok do roku sprawił, że zjawisko to mocno zaciążyło na wpływach do budżetów samorządów.



Największy spadek pod względem środków wpływających do miejskiego budżetu w efekcie kar za łamanie przepisów o ruchu drogowym zanotowały władze Madrytu. Wartość pobranych z mandatów pieniędzy była tam mniejsza o 30 proc. wobec 2019 r.



“Spadek liczby mandatów jest wynikiem prawie trzech miesięcy całkowitego zamknięcia kraju wskutek ogólnokrajowej kwarantanny i ograniczeń w przemieszczaniu się osób" - odnotował specjalistyczny hiszpański periodyk.



W 2020 r. w Hiszpanii mandaty drogowe wystawiano najczęściej za nadmierne przekroczenie prędkości. Karę zastosowano wobec ponad 2,43 mln kierowców.



Według statystyk Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego (DGT) w 2020 r. z powodu obostrzeń epidemicznych ruch na hiszpańskich drogach spadł o 25 proc.