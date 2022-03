Kabriolety zazwyczaj kojarzą nam się z dobrą pogodą, relaksem i szpanem. W przypadku Ukrainy kwestie te jednak nie mają żadnego znaczenia. Mieszkańcy zaatakowanego państwa walczą o wolność i bezpieczeństwo swoich bliskich, nie dziwi zatem, że każdy dostępny pojazd przerabiają według własnych potrzeb.

Tak też się stało z srebrnym BMW serii 6 w wersji Cabrio, które mieszkańcy Mikołajowa otrzymali od samego mera metropolii. Na zamieszczonym w internecie filmie widać luksusowy pojazd przemalowany w barwy Ukrainy. Co więcej, pomysłowi obrońcy, z tyłu samochodu zamontowali radziecki wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW, z którego można prowadzić ostrzał bezpośrednio z tylnej kanapy. W ten sposób powstało naprawdę szybkie i zwinne mobilne stanowisko strzeleckie.

Eksperci są jednak sceptyczni, co do takiej "przeróbki". Wiele osób zwraca uwagę, że przy prędkościach i manewrowości wspomnianego BMW, strzelec musiałby się wykazać zarówno nie lada celnością, jak i ponadprzeciętnym utrzymaniem równowagi. Przeładowanie karabinu wymagałoby natomiast wejścia na klapę bagażnika, co mogłoby się skończyć dla niego tragicznie.

Sam pomysł stanowi zatem bardziej pokaz waleczności, zaciętości i pomysłowości Ukraińców, niż prawdziwie skuteczną broń.

BMW serii 6 Cabrio (E64)

Wróćmy na chwilę do samego samochodu. Widoczny na filmie model był produkowany w latach 2003 - 2010. Pojazd bazował na płycie podłogowej BMW serii 5. Na początku na rynek trafiła wersja coupe oznaczona kodem fabrycznym E63, a w połowie 2004 roku na rynku zadebiutował kabriolet o kodzie E64 - to właśnie wariant widoczny na nagraniu. Chociaż na materiale nie widać oznaczeń tego konkretnego egzemplarza, oferta niemieckiego producenta obejmowała wersje wyposażone w silniki o mocach od 272 KM, aż do 367 KM.

