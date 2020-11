Porsche Taycan z rekordem świata w drifcie

Porsche Taycan trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa – za najdłuższy drift samochodem elektrycznym. Swój rekord ustanowiło w Porsche Experience Center Hockenheimring.

Zdjęcie Porsche Taycan /

Dennis Retera, instruktor Porsche, pokonał driftem - bez skręcania przednich kół w kierunku zakrętu - 210 okrążeń na okręgu o długości 200 m. W ciągu 55 minut przejechał łącznie 42,171 km. Udział w maratonie sprawił, że jako ekspert od "jazdy bokiem" Retera zapewnił sobie i Porsche rekord świata w najdłuższym nieprzerwanym drifcie samochodem elektrycznym. Średnia prędkość jazdy wynosiła 46 km/h. Do ustanowienia rekordu posłużył Taycan w wersji z napędem na tylne koła, która jest już w sprzedaży w Chinach.

Reklama

Próba odbyła się pod nadzorem oficjalnej sędzi rekordów Guinnessa Joanne Brent, na nawadnianej sekcji do dynamicznej jazdy PEC. Ekspertka Guinnessa skrupulatnie udokumentowała ten wyczyn, korzystając z całej gamy pomocy technicznych oraz wsparcia innych niezależnych ekspertów: przed testem lokalny geodeta z milimetrową dokładnością zmierzył sekcję Porsche Experience Center o średnicy 80 metrów. Na potrzeby dokumentacji wykorzystano czujniki GPS i czujniki odchylenia w samochodzie, a także kamerę zamontowaną na dachu wieży kontrolnej toru; ta ostatnia posłużyła też do sfilmowania rekordowego przejazdu.



Innym niezależnym ekspertem była Denise Ritzmann - inżynier, która przed próbą bicia rekordu w imieniu organizacji testującej DEKRA potwierdziła standardowość i gotowość do jazdy przedseryjnego egzemplarza Porsche Taycan z napędem na tylne koła. Ritzmann wie o drifcie niemal wszystko: w latach 2018 i 2019 była mistrzynią Europy w tej dyscyplinie. Przez cały czas bicia rekordu odpowiadała też za to, by Taycan pozostawał w stałym poślizgu. Wraz z Joanne Brent liczyła również okrążenia pokonane podczas próby bicia rekordu.