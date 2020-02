Porsche Taycan weźmie udział w biegu charytatywnym

W jednym z najbardziej niezwykłych biegów na świecie ważną rolę odegra pierwszy elektryczny model Porsche.

Zdjęcie /

Wings for Life World Run to bieg, w którym uczestnicy na całym świecie ruszają o tej samej porze. Biorą w nim udział zarówno profesjonalni biegacze, jak i zupełni amatorzy, a także osoby niepełnosprawne, również poruszające się na wózkach.

Reklama

Co ciekawe, bieg ten nie ma mety. Zamiast linii wyznaczającej finisz, 30 minut po rozpoczęciu biegu, za uczestnikami rusza samochód - kiedy kogoś dogoni, kończy on swój bieg. W tym roku, za osobami biorącymi udział w Wings for Life World Run w Poznaniu, ruszy Porsche Taycan. Komunikatowi Porsche Polska towarzyszy zdjęcie Taycana Turbo S, co oznacza, że za uczestników gonił będzie "elektryk" o mocy 761 KM i rozpędzający się do 100 km/h w 2,8 s. Oczywiście kierowca nie będzie korzystał z pełni możliwości układu napędowego, ale gdyby chciał, byłby to naprawdę krótki bieg.

Najważniejsze w Wings for Life World Run jest jednak to, że całość opłat startowych, wnoszonych przez zawodników, jest przekazywana na badania nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego.