Pierwszy egzemplarz Bugatti Centodieci trafił do właściciela

Krzysztof Mocek Ciekawostki

Niezwykle rzadki i ekstremalnie drogi Bugatti Centodieci trafił do pierwszego właściciela. Pojazd został polakierowany specjalnym kolorem Bugatti EB110 Blue, by bezpośrednio nawiązywać do kultowego Bugatti EB110 GT.

Zdjęcie Pierwszy egzemplarz Bugatti Centodieci trafił do właściciela / materiały prasowe