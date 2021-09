Nowe wzory tablic rejestracyjnych? Chodzi nie tylko o samochody!

Jak informuje Autokult.pl, list w tej sprawie - autorstwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Tablic Rejestracyjnych (OSPTR) - trafił do biura poselskiego posła Sławomira Skwarka (PiS). W oparciu o niego parlamentarzysta wystosował do Ministerstwa Infrastruktury interpelację, w której czytamy m.in., że: " Względy praktyczne sugerowałyby dalsze usprawnienia w zakresie stosowanych na tablicach czcionek w celu poprawienia ich czytelności. Pogrubienie kreski obecnych czcionek pozwoliłoby zwiększyć powierzchnię dla przyczepności folii termotransferowej, którą pokrywane są przetłoczenia, a tym samym zwiększyć trwałość i czytelność tablic rejestracyjnych".

Reklama

OSPTR motywuje propozycję zmian kształtu cyfr i liter chęcią utrudnienia fałszowania liter tablic np. - tu cytat - "poprzez zaklejanie lub doklejanie elementów np. 8 przerobiona na 3". Inny z powodów to chęć dostosowania tablic do systemów "maszynowego" rozpoznawania, które - w opinii OSPTR - mogą mieć problemy z "odróżnieniem litery O od cyfry 0". Jak czytamy w poselskiej interpelacji: "Powyższe zmiany ułatwiłyby pracę Policji, Inspekcji Transportu Drogowego czy Straży Granicznej".

Wprowadzenie w życie postulatów producentów tablic w rezultacie zablokowałoby możliwość pozostawienia na pojeździe dotychczasowego kompletu rejestracji. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 31 stycznia przyszłego roku, taka możliwość istniałaby wyłącznie, jeśli tablice byłyby w dobrym stanie (czytelne) i - uwaga - "zgodne z obowiązującym wzorem".

Nowe tablice rejestracyjne również dla ciągników rolniczych

Stowarzyszenie ma też pomysł na scenariusz alternatywny, gdyby nie udało się przekonać Ministerstwa Infrastruktury, do konieczności wprowadzenia nowego wzoru tablic, co w dłuższej perspektywie oznaczałoby wymianę tablic na przeszło 21 milionach zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych. OSPTR proponuje również wprowadzenie nowej odmiany tablicy rejestracyjnej do oznakowania ciągników rolniczych, która wyróżniałaby się od tablic motocyklowych "wyłącznie pomarańczowym kolorem tła tablic".

W uzasadnieniu czytamy, że "Pojazdy te poruszają się znacznie wolniej w stosunku do innych pojazdów, tym samym nieoznakowane w indywidualny sposób mogą stwarzać zagrożenie na drogach". Opinii OSPTR czytamy ponadto, że "korzyściami z wprowadzenia odrębnego koloru tablicy dla ciągników byłoby także wyeliminowanie nadużyć związanych z przekładaniem tablicy rejestracyjnej z motocykla na ciągnik rolniczy, a także potencjalnie zmniejszenie liczby wypadków i kolizji z pojazdami rolniczymi" oraz, że "tablice na pojazdy rolnicze stosowane są z powodzeniem w wielu krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Holandia, Litwa)".

Zastosowanie nowego wzoru tablic dla ciągników i maszyn rolniczych rzeczywiście pozwoliłby wyeliminować zjawisko przekładania tablic rejestracyjnych z innych pojazdów na niezarejestrowane ciągniki rolnicze. Problem w tym, że - aby okazał się skuteczny - musiałby przecież objąć swoim zasięgiem ogół zarejestrowanych w naszym kraju maszyn tego typu, a nie tylko te, które rejestrowane są po raz pierwszy lub zmieniają właściciela...

***