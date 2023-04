Marcin Najman - znany też w internecie jako El Testosteron - od dłuższego czasu robi wszystko, by Polacy o nim nie zapomnieli. Były bokser nagrywa kontrowersyjne filmiki w mediach społecznościowych, a także jest zaangażowany w turnieje walki zrzeszające celebrytów internetowych. Od jakiegoś czasu można go także oglądać w studio TVP, gdzie występuje w roli... eksperta.

Najman kupił Rolls-Royce’a za ponad milion złotych?

Jego ostatnie materiały wideo na nowo przyciągnęły ciekawskich internautów. Marcin Najman pozuje w nich bowiem na tle superluksusowego Rolls-Royce’a. Wrzuca także zdjęcia z wnętrza wyjątkowego modelu.

Co bardziej spostrzegawczy internauci szybko zauważyli, że prezentowany przez internetowego celebrytę pojazd, to model Wraith - jeden z najmocniejszych i najszybszych samochodów w dotychczasowym portfolio brytyjskiego producenta. W zależności od roku produkcji, może on kosztować od miliona, do nawet trzech milionów złotych. Patrząc jednak na "przedliftowe" reflektory prezentowanego na zdjęciach samochodu, można wnioskować, że pochodzi on z początkowego okresu produkcji. Koszt jego ewentualnego zakupu plasował się zatem zapewne w dolnym zakresie cenowym.

Wyjątkowe coupe była produkowane od 2013 roku, a jej sprzedaż zakończyła się zaledwie kilka miesięcy temu. Przez niemal 10 lat stanowił ona jeden z podstawowych modeli w ofercie firmy - wraz z większym modelem Ghost oraz ultraluksusowym Phantomem.

Internauci nie dowierzają w zakup Rolls-Royce’a

Biorąc pod uwagę wysoką cenę pojazdu, internauci nie dowierzają, że Najman mógł sobie samodzielnie pozwolić na jego zakup. Pod materiałami, na których występuje piękny Rolls-Royce, komentujący dają prawdziwy upust swoim żartom.

Niektórzy pytają wprost: "Marcinie na ile dni wypożyczyłeś samochód"? Jeszcze inni prześmiewczo stwierdzają: "Panie Najman niech pan już oddaje bo się termin kończy". Nie brakuje także ciekawskich użytkowników, którzy są zainteresowani ceną wypożyczenia auta oraz ewentualnym limitem kilometrów.