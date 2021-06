Najdroższe miejsce parkingowe na świecie? Ktoś zapłacił za nie 4,8 mln zł!

Miasta na całym świecie prześcigają się w pomysłach na rzucanie kłód pod "koła" kierowcom. Sztuczne zwężanie ulic i likwidacja miejsc parkingowych, które w konsekwencji potęgują korki, to współczesna forma metody "kija". Ta - przynajmniej w teorii - zmusić ma mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Zdjęcie 1,3 mln dolarów za miejsce parkinowe. Rekord świata? (zdjęcie ilustracyjne) / INTERIA.PL

W Europie taka polityka wynika w ogromnej mierze z - szeroko pojętej - "ekologii". Poważniejszy problem mają jednak kraje, w których gęstość zaludnienia wysoce przekracza europejskie standardy...



Świetnym przykładem może być Hongkong, w którym mieszka obecnie około 7,4 mln ludzi, a gęstość zaludnienia to blisko 6693 osoby na kilometr kwadratowy. Dla porównania w Warszawie gęstość zaludnienia to niespełna 3500 osób na kilometr kwadratowy, a w całej Polsce - zaledwie 123! Nie dziwi więc, że wyznacznikiem statusu społecznego w Hongkongu nie są - najdroższe nawet - auta.



Prawdziwym luksusem jest raczej posiadanie własnego miejsca parkingowego! Jak donoszą lokalne media, na prestiżowym osiedlu "The Mount Nicholson", gdzie zobaczyć można jedne z najdroższych domów w całej Azji, pewien nabywca zapłacił niedawno za prywatne miejsce parkingowe kwotę 10 mln HKD (dolar Hongkongu). W przeliczeniu na amerykańską walutę daje to kwotę 1,3 mln, czyli - uwaga - około 4,81 mln złotych!



To nowy rekord Hongkongu, w którym najdroższe miejsce parkingowe kosztowało do tej pory 7,6 mln HKD (około 980 tys. dolarów). Tyle - w 2019 roku - zapłaciła za prywatny parking dla jednego pojazdu pewna firma, której siedziba mieści się w 73-piętrowym drapaczu chmur.

Z doniesień miejscowych mediów wynika, że kwota 1,3 mln dolarów nie była wcale wynikiem spekulacji, jak często ma to miejsce w przypadku tego typu sprzedaży. Większość budynków w dzielnicy "The Mount Nicholson" wycenianych jest na od 400 do 600 milionów HKD (51-77 mln dolarów amerykańskich), więc dodatkowe 10 mln HKD dla wielu właścicieli zlokalizowanych tam nieruchomości nie stanowiło większego wyzwania finansowego...



