Kupujesz odrzutowiec? To może Porsche 911 Turbo S do pary?

Klienci, którzy zakupią jeden z dziesięciu biznesowych odrzutowców limitowanej edycji Embraer Phenom 300E, mogą nabyć również wizualnie dopasowane, spersonalizowane Porsche 911 Turbo S.

W 911 Turbo S produkowanym w ramach współpracy z Embraerem firma Porsche po raz pierwszy połączyła lakier z tradycyjnym połyskiem oraz ten z połyskiem satynowym: górną część karoserii sportowego samochodu pokrywa odcień Platinum Silver Metallic, a dolną - Jet Grey Metallic. Wzdłuż boków przebiegają ozdobne paski z liniami w kolorach Brilliant Chrome i Speed Blue. Wszystkie prace lakiernicze odbywają się ręcznie.



Obręcze kół z lekkich stopów Exclusive są pomalowane na odcień Platinum Silver Metallic, a na rantach mają dekoracyjne linie w kolorze Speed Blue, nanoszone przy użyciu techniki laserowej. Aby nawiązać do wyglądu odrzutowca, boczne wloty powietrza i obramowanie bocznych szyb polakierowano na odcień Brilliant Chrome. W drzwiach znalazły się projektory LED, które rzucają na nawierzchnię logo współpracy obu firm, a na słupkach B znalazły się specjalne emblematy. Symbolowi partnerstwa towarzyszy tu dziesięć małych równoległoboków, odpowiadających limitowanej liczbie egzemplarzy.



Ekskluzywność stanowi również motyw przewodni wykończenia kabiny: projektanci opracowali tu specjalny schemat kolorystyczny, łącząc skórę w kolorach czarnym oraz kredowym. Powierzchnie z czarnej skóry są ozdobione szwami w kolorze Speed Blue. Także kierownica otrzymała dwukolorowe obszycie, a pierścień na godzinie 12 ma kolor Speed Blue. Standardowa specyfikacja obejmuje pakiet wykończenia wnętrza z elementami z włókien węglowych o wysokim połysku. Z błyszczącego karbonu wykonano też osłony oparć przednich foteli. Skórzane pętle do ich składania mają czerwony kolor, niczym fotele lotnicze. Podsufitkę pokrywa Alcantara w kolorze kredy. Całe wnętrze jest wykańczane ręcznie i montowane w Porsche Manufaktur; w tej formie nie można zamówić go w ramach produkcji seryjnej.

Na listwach progowych pojawiły się podświetlone na czerwono napisy "No step", nawiązujące do znaków umieszczanych na skrzydłach samolotów. Zapożyczenie ze świata awiacji stanowi też sztuczny horyzont, który obok logo współpracy obu firm nadrukowano na tarczy stopera Sport Chrono. W kokpicie samolotu sztuczny horyzont jest przyrządem żyroskopowym, który pozwala określić orientację statku powietrznego, tzn. ruchy wzdłuż osi poprzecznej i wzdłużnej, zwłaszcza podczas lotów według wskazań przyrządów. Na desce rozdzielczej 911 po stronie pasażera znalazło się logo "One of 10" (z ang. jeden z 10). Przedni bagażnik został ręcznie wykończony czarną skórą z przeszyciami w kontrastującym kolorze Speed Blue. Na ten sam odcień polakierowano boki klucza do samochodu i dodatkowo oznaczono go numerem rejestracyjnym odrzutowca. Na skórzanym etui na klucz wytłoczono logo współpracy. W zestawie znajduje się również pokrowiec na samochód do użytku wewnętrznego, z napisem "Remove before flight" (z ang. zdjąć przed lotem).

Każdy nabywca, który zakupi ten wyjątkowy duet, otrzyma także wysokiej jakości zestaw bagażowy Porsche Design, obejmujący walizkę kabinową oraz dwie torby weekendowe. Porsche Design "dorzuca" do tej wyjątkowej oferty specjalną edycję nowego zegarka 1919 Globetimer UTC. Innowacyjny czasomierz nawiązuje do koncepcji designu obu maszyn - ma na przykład tarczę inspirowaną dwoma szarymi odcieniami lakieru. Dodatkowo nadrukowano na nią wysokościomierz ze stylizowanym pasem startowym. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnego materiału Superluminova uzyskano tu specjalny efekt, widoczny po zmroku: w ciemności pas startowy "świeci" na kolor jasnoniebieski, podczas gdy oznaczenia godzin oraz wskazówki godzinowe i minutowe - na jasnozielony.



Datownik pokazuje logo Embraera w formie małego samolotu. Czarny skórzany pasek wykonano z autentycznej skóry Porsche i ozdobiono przeszyciami w kontrastującym kolorze Speed Blue. Wytłoczono na nim logo współpracy obu firm, które laserowo wygrawerowano także z tyłu koperty oraz na tarczy. Specjalna edycja Globetimera jest zarezerwowana dla nabywców odrzutowca i samochodu.