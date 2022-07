Kękę nagrał diss na własne auto? "Przejechałem się na Tobie"

Byłem na autostradzie w trasie do Wielkopolski, więc zgodnie z zaleceniami udałem się do najbliższego serwisu. W Poznaniu. Diagnoza . Urwany wtrysk do adblue (to taka mieszanka używana przy dieslach żeby były mniej trujące)

Piotr "Kękę" Siara na swoim profilu na Facebooku (pisownia oryginalna)