Ile kosztuje paliwo na rządowej stacji? Każdy może tankować w COAR

Spis treści: 01 Jak dojechać na stację paliw COAR?

02 Na stacji COAR nie zjesz hot-doga i nie wypijesz kawy

03 Konkurencyjne ceny? Nie jest jakoś specjalnie tanio

Tajemnicza stacja paliw COAR znajduje się nieopodal galerii handlowej Sadyba Best Mall przy ul. Powsińskiej 69/71, na terenie tego samego obiektu, gdzie od dawna funkcjonuje pierwsza autoryzowana stacja obsługi aut marki Tesla. O jej istnieniu wiedzieli pewnie tylko nieliczni i nie powinno to nikogo dziwić, bowiem jest schowana głęboko za szlabanem.

Jak dojechać na stację paliw COAR?

W dodatku od strony bardzo ruchliwej ul. Powsińskiej brakuje konkretnych oznaczeń. Co prawda obok bramy stoi niewielki pylon, jednak przejeżdżając trzypasmową jezdnią w stronę Wilanowa, trudno go dostrzec. Na obiekt można również wjechać od strony ul. Bolesława Limanowskiego.

Reklama

Na stacji COAR nie zjesz hot-doga i nie wypijesz kawy

Pod dystrybutorem Centrum Obsługi Administracji Rządowej zatankować mogą wszyscy, choć najczęściej są to rządowe limuzyny. Stacja paliw jest otwarta dla wszystkich samochodów, jednak trzeba wiedzieć, że jest czynna tylko od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00. W dodatku nie zjemy tam hot-doga, nie wypijemy ciepłej kawy i nie zrobimy zakupów. Co więcej, pod dystrybutorem nie ma też zbyt dużego wyboru, bowiem w ofercie jest tylko Pb95 oraz ON.

Zdjęcie Tak prezentuje się oferta stacji paliw COAR /centrum.gov.pl/zrzut ekranu /

Konkurencyjne ceny? Nie jest jakoś specjalnie tanio

Na stronie COAR można przeczytać, że sprzedają paliwo wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. Jak jest w rzeczywistości? Nie powiedziałbym, że wycieczka na ul. Powsińską 69/71 pozwoli zaoszczędzić fortunę. Ceny na stacji COAR są zbliżone do wszystkich innych w Warszawie (6,44 zł/l Pb95 & 6,08 zł/l ON). Minusem jest również fakt, że w ofercie nie ma LPG i paliw wysokooktanowych, a w dodatku - tuż za rogiem - znajduje się ogromna stacja jednej z popularnych sieci. Z kawą i hot-dogami.

***