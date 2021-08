Gdy masz duże auto i małe podwórko...

Rozwiązanie tego problemu znalazła pewna angielska rodzina, która zamontowała na parkingu przed domem... obrotnicę. To rozwiązanie dobrze znają fani kolejnictwa. Obrotnica to mechanizm, który obraca lokomotywę w miejscu o dowolny kąt, stosowana jest często w lokomotywowniach.



W wydaniu angielskim obrotnica służy do obracania samochodu o 180 stopni. To bardzo pomysłowe i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można przodem wjechać pod dom, a następnie - również przodem wyjechać. Nie wiadomo niestety, jakie były koszty zamontowania urządzenia. Mogły być niemałe, w produkcji seryjnej nie ma chyba takich niewielkich obrotnic...

