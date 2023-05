Dziś taki widok to już rzadkość. Co oznacza naklejka z rybą na aucie?

Spis treści: 01 Co oznacza naklejka z rybą?

02 Symbol ryby ma ukryty przekaz

03 Naklejka ryby znika z dróg. Gdzie podziały się te auta?

“Lewy pas to nie kółko różańcowe", “Motocykle są wszędzie", "Pośpiech poniża", czy chociażby “Diesel musi dymić" - to pierwsze cytaty z naklejek, jakie przychodzą mi do głowy. Na ozdobienie samochodu każdy ma własny pomysł i żaden nie jest zły. Są jednak naklejki, które tę modę rozpoczęły już lata temu. Jedną z nich jest właśnie rybka - dziś już bardzo rzadko spotykana.

Co oznacza naklejka z rybą?

Kierowca jest miłośnikiem wędkarstwa? A może osoba za kółkiem to wegetarianin? Jedno i drugie jest możliwe, niemniej symbol ryby oznacza coś zupełnie innego - to deklaracja religijna. Rybka na klapie bagażnika może oznaczać, że właścicielem samochodu jest osoba dumna z bycia chrześcijaninem. Od początków chrześcijaństwa ryba była symbolem nikogo innego, jak samego Jezusa Chrystusa.

Reklama

Symbol ryby ma ukryty przekaz

Dlaczego symbol ryby ma tyle wspólnego z Jezusem? W starogreckim języku ryba to “ichtys", a to słowo - co ciekawe - składa się z pierwszych liter zworu “lesus Christos, Theou Yios Soter", co oznacza “Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

Naklejka ryby znika z dróg. Gdzie podziały się te auta?

Widok takiej rybki jest już coraz rzadszy i wynika to głównie z faktu, że moda na ozdabianie aut przeminęła. Dziś z kolei często kierowcy decydują się na zabezpieczenie aut folią bezbarwną lub na kompletną zmianę koloru - w ten sposób mogą wyróżnić się jeszcze bardziej. Niemniej, na drogach wciąż można spotkać się z naklejkami tj. symbol Polski Walczącej, “Pamiętamy", “Szybciej już nie pojadę" czy “Sfinansowano z 500+".

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Darmowe autostrady i zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Moto Flesz odc. 91 INTERIA.PL