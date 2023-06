Clarkson, Hammond i May w Polsce. Jezus ze Świebodzina i Kraków w zwiastunie

Spis treści: 01 Amazon publikuje zwiastun odcinka The Grand Tour z podróży po Polsce

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Amazon ogłosił datę premiery odcinka The Grand Tour, w którym Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May udali się w podróż po Polsce. Na platformie Amazon Prime będzie dostępny 16 czerwca. Do premiery pozostało nieco ponad tydzień, dlatego ekipa programu postanowiła o tym przypomnieć, publikując zwiastun odcinka.

W zwiastunie możemy zobaczyć to, z czego trójka Brytyjczyków jest znana - dziwnych wyzwań, nietypowych aut i wygłupów. Na filmie promocyjnym widzimy próbę wjazdu do jadącego po pasie startowym samolotu, fragment wyścigu na Torze Poznań, wizytę przy figurze Jezusa w Świebodzinie oraz w muzeum figur woskowych (z którego Richard Hammond wynosi jedną z nich), a także pojedynek z konnymi łucznikami. To wszystko przy dźwiękach nieśmiertelnego "The Final Countdown" zespołu Europe. Bez wątpienia jest na co czekać.

Nowy odcinek The Grand Tour otrzymał nazwę "Eurocrash". W trakcie jego realizacji Clarkson Hammond i May mieli pokonać trasę liczącą 1400 km - przebiegającą przez Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię. Wszyscy prezenterzy zabrali w tę podróż bardzo nietypowe auta.

Jeremy Clarkson zdecydował się na zbudowany na bazie Nissana Silva S13 samochód z lat 90. - Mitsuokę Le-Seyde. Auto powstało w liczbie 500 sztuk. Znany ze swojego zamiłowania do amerykańskiej motoryzacji Richard Hammond zabrał w podróż produkowanego w latach 2003-2006 pickupa cabrio - Chevroleta SSR. James May natomiast wybrał powstającego od końca lat 30. do początku 50. Crossleya Convertible. To nie tylko najstarsze z całej trójki, ale również najsłabsze - ma pod maską silnik o mocy zaledwie 26,5 KM.

Warto przypomnieć, jak przebiegała ubiegłoroczna trasa trójki motoryzacyjnych showmanów po Polsce. Po raz pierwszy Clarkson Hammond i May zostali zauważeni w terminalu portowym w Gdyni. Program nagrywano również na terenie Westerplatte oraz ulic Długi Targ i Długiej w Gdańsku. Po zrealizowaniu zdjęć na północy kraju, prowadzący udali się do Poznania. Na Torze Poznań doszło do niespodziewanego zdarzenia - Richard Hammond rozbił samochód. W trakcie przejazdu wyleciał z toru i zatrzymał się na barierze z opon. Na szczęście Brytyjczyk nie poniósł obrażeń, a ekipa mogła kontynuować zdjęcia.

Kolejna część trasy nad Wisłą obejmowała Żagań, Świebodzin, Pustynię Błędowską i Kraków. Po zakończeniu zdjęć w naszym kraju cała trójka udała się w kierunku południowym - do Słowacji.

