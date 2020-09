Zmodernizowana Kia Stonic z polskimi cenami

Odświeżony miejski crossover Kii dostępny jest w trzech wariantach silnikowych oraz w trzech wersjach wyposażenia.

Zdjęcie Kia Stonic / Premiery Kia Stonic po drobnej modernizacji

W tym roku, jak do tej pory, najpopularniejszą wersją silnikową Stonica była 120-konna 1.0 T-GDi, która stanowiła 56% sprzedaży. Wiele wskazuje na to, że - po wprowadzeniu do oferty odmiany z zespołem napędowym typu mild-hybrid o identycznej mocy - najchętniej wybieraną będzie właśnie tzw. miękka hybryda. Za takie auto, w zależności od wersji, trzeba zapłacić od 71 490 zł (wersja M) do 89 990 zł (wersja GT Line).



Popyt na pozostałe odmiany silnikowe - 84-konną 1.2 DPI (od 62 990 zł) i 100-konną 1.0 T-GDi (od 66 990 zł) - powinien rozłożyć się równomiernie. Wszystko wskazuje również na to, że nabywcy nowego Stonica w dalszym ciągu często będą decydować się na samochód wyposażony w przekładnię dwusprzęgłową o siedmiu biegach, która może pracować w trybie automatycznym. Kia oferuje ją w połączeniu z dwoma silnikami - 100- i 120-konnym T-GDi. Dopłata wynosi 6000 zł.

Standardowe wyposażenie każdego Stonica obejmuje klimatyzację manualną, 16-calowe alufelgi, system multimedialny z 8-calowym ekranem oraz LEDy do jazdy dziennej i główne światła projekcyjne. Bogatsza odmiana L oferuje dodatkowo między innymi klimatyzację automatyczną, kolorowy ekran komputera, czujniki parkowania i kamerę cofania, 17-calowe alusy, częściowo skórzaną tapicerkę oraz tempomat, asystenta pasa ruchu, automatyczne światła drogowe i wykrywanie zmęczenia kierowcy.

Topowa wersja GT Line ma garść sportowych dodatków stylistycznych oraz diodowe reflektory główne i tylne, system bezkluczykowy, podgrzewaną kierownicę i przednie fotele, nawigację oraz przednie czujniki parkowania.