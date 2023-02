Spis treści: 01 Tych aut naprawdę możesz zazdrościć właścicielom. Trzy marki rynkowym fenomenem

02 Ferrari i Lexus dla Kowalskiego?

03 Efekt skali. Jak czytać statystyki?

Wygląda na to, że rosnąca inflacja zachęciła Polaków do zakupu nowych samochodów. W minionym roku udział klientów indywidualnych w ogóle polskiego rynku zwiększył się z 25,9 do 29 proc. Można więc zakładać, że w obliczu topniejących oszczędności w wielu polskich domach podjęto decyzję - "teraz albo nigdy". Do salonów których producentów najczęściej udawali się w ubiegłym roku rodacy mający do wydania własne, a nie firmowe, pieniądze? Motorynek Sprzedaż samochodów w 2023 roku. Szczególne powody do zadowolenia ma jedna marka

Tych aut naprawdę możesz zazdrościć właścicielom. Trzy marki rynkowym fenomenem

Z danych instytutu IBRM Samar wynika, że trzy marki w Polce pochwalić się mogą ponad 50-procenentowym udziałem w ogóle sprzedaży osób indywidualnych. Niekwestionowanym liderem zestawienia jest Suzuki. Aż 57,8 proc., czyli sześć na dziesięć aut japońskiego producenta, które wyjechały w ubiegłym roku na polskie drogi, trafiło w ręce klientów prywatnych.



Drugie miejsce, z wynikiem 55,3 proc. klientów indywidualnych zajmuje Honda. Podium zamyka Mitsubishi, z udziałem na poziomie 59,9 proc. Czwarte miejsce na liście zajmuje Dacia, która może się pochwalić wynikiem 49,9 proc. udziału klientów indywidualnych.



W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze kolejno:



5. Kię (43 proc. udziału klientów indywidualnych),



6. Mazdę (42,5 proc. udziału klientów indywidualnych),



7. Ssangyong (41,8 proc. udziału klientów indywidualnych),



8. Fiat (40,2 proc. udziału klientów indywidualnych),



9. Subaru (39,0 proc. udziału klientów indywidualnych),



10. Nissan (38,3 proc. udziału klientów indywidualnych).

Ferrari i Lexus dla Kowalskiego?

W zestawieniu zauważyć można ciekawą prawidłowość - im bardziej ekskluzywna marka, tym udział klientów indywidualnych w ogóle sprzedaży mniejszy. Oznacza to, że w producentach "premium" gustują głównie firmy. Dla klientów biznesowych służbowe Audi czy BMW to sposób na generowanie kosztów i... przyciągnięcie pracownika.



Przykładowo - udział klientów indywidualnych w ogólne nabywców BMW to zaledwie 12,2 proc, a Audi - 11,9 proc.



Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Należą do nich m.in. Lexus i... Ferrari. W przypadku legendarnego włoskiego producenta z Maranello 31,3 proc. sprzedanych w ubiegłym roku samochodów w Polsce trafiło w ręce nabywców indywidualnych. Ich udział w ogóle nabywców Lexusa wyniósł 28,1 proc.

Efekt skali. Jak czytać statystyki?

Analizując statystyki warto pamiętać jeszcze o tzw. efekcie skali. W rankingu Samaru wzięto pod uwagę marki z minimalną liczbą wynoszącą... 20 rejestracji w skali roku. Oznacza to, że marki mające większy udział w ogóle polskiego rynku sumarycznie dostarczać mogą klientom indywidualnym więcej pojazdów niż zwycięzcy rankingu.



Za przykład służyć może największy dostawca nowych aut w Polsce - Toyota. W ubiegłym roku Japończycy sprzedali w Polsce 73,8 tys. nowych samochodów, ale "tylko" 32,1 proc. z nich - czylli 23,7 tys. sztuk - trafiło do klientów indywidualnych. Dla porównania, całkowita sprzedaż Suzuki w Polce zamknęła się w ubiegłym roku wynikiem 5 149 samochodów, z których "aż" 58 proc. (2,9 tys.) trafiło do klientów indywidualnych...



Nie zmienia to jednak faktu, że widząc na drodze nową Vitarę, S-Crossa czy Swifta prawdopodobieństwo, że za kierownicą auta siedzi właściciel, który kupił je za własne, zaoszczędzone pieniądze jest zdecydowanie większe, niż w przypadku Fabii czy Octavii.



