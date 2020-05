Warszawa jak Kraków. Płatne parkowanie w całym mieście?

​Władze Warszawy planują kolejne rozszerzenie strefy płatnego parkowania. ZDM rozpisał w poniedziałek przetarg na zorganizowanie konsultacji na Żoliborzu. W przypadku Ochoty wybór wykonawcy jest już na finiszu.

Zdjęcie Oba miasta wypaczyły ideę strefy płatnego parkowania, która powinna dotyczyć ścisłego centrum /Adam Burakowski /Reporter

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił powtórnie przetarg dotyczący badań parkingowych wraz z opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu na Żoliborzu. W pierwotnym postępowaniu nie udało się wybrać wykonawcy z uwagi na brak ważnych ofert.

Reklama

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu, przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu, a wszystko to do końca listopada. Cały proces powinien być powiązany z partycypacją mieszkańców w formie konsultacji społecznych.



W przypadku Żoliborza strefa płatnego parkowania miałaby objąć właściwie całą dzielnicę. "Chcemy, by Żoliborz i Ochota, mogły być przedmiotem decyzji radnych już na początku przyszłego roku" - zapowiedział ZDM.