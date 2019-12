Toyota Corolla najpopularniejszym modelem na świecie

Jak wynika z najnowszych danych focus2move.com, w październiku z salonów Toyoty wyjechało 118 858 egzemplarzy kompaktowego bestsellera, aż o 28,2% więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Łącznie globalna sprzedaż kompaktowego auta z Japonii do października przekroczyła milion egzemplarzy.

Liczba Corolli, które w tym roku opuściły salony (do października) wyniosła dokładnie 1 020 887 egzemplarzy - o 145 tys. więcej niż drugiego w rankingu Forda F-Series (875 194 egz.). Trzecie miejsce zajęła Toyota RAV4 z wynikiem 767 907 aut.

Sprzedaż Toyoty Corolli od stycznia do października wzrosła o 2,7%, Toyoty RAV4 o 10,5%, Hondy Civic o 0,9%, Hondy CR-V o 16%, a Toyoty Camry o 3,8%. Jednocześnie wynik Volkswagena Tiguana jest o 8,6% mniejszy, Golfa o 14,5%, a Polo wypadło słabiej o 18,1%. Amerykańskie modele w Top10 wyglądają pod tym względem różnie. Ford F-Series stracił 2,5% sprzedaży, za to RAM pick-up zyskał aż 20,2%.

Najpopularniejsze marki na świecie

Toyota utrzymuje się na pozycji lidera już od wielu lat, a w tym roku jej dystans do rywali tylko się zwiększył. Nowe modele przyczyniły się do umocnienia pozycji japońskiej marki, której sprzedaż od stycznia do października wzrosła o 1,4% do 7 299 945 aut, a jej udział w rynku wynosi 10%. Drugie miejsce zajmuje Volkswagen, zajmujący 7,6% światowego rynku (5 603 115 aut) po spadku sprzedaży rok do roku o 2,8%. Na trzecim miejscu jest Ford, który stracił aż 8,3% sprzedaży (4 230 153 aut).

Z danych Focus2Move wynika, że na światowym rynku samochodów dominują spadki. Wzrosty zanotowało tylko 6 marek spośród największych 30 - oprócz Toyoty są to RAM (+18,7%), Haval (+12,5%), Lexus (+8,2%), Mercedes (+5,4%) i BMW (+3,7%). Największy spadek w Top30 dotknął marki Maruti, Buick, Changan, Peugeot i Geely.

Najwięksi producenci

Najwięcej samochodów na świecie nadal sprzedaje Grupa Volkswagena. Koncern z Wolfsburga dostarczył do października swoim klientom 8 878 607 aut, o 2% mniej niż rok wcześniej. Toyota Group zyskała 1,9% rok do roku, sprzedając 8 517 681 aut. Trzecie miejsce zajmuje Renault-Nissan z wynikiem 8 174 177 aut (-6,1%). Spadki sprzedaży w tym roku zanotowało 7 z 10 największych koncernów motoryzacyjnych. Poprawa wyników udała się tylko koncernom Mercedes Daimler (+4,7%), Toyota Group (+1,9%) i Honda Motor (+0,1%).

Czy na polskim rynku czeka nas zmiana lidera?

Jak wynika z danych Instytutu Samar o rejestracji samochodów od stycznia do listopada 2019 roku, w Polsce najpopularniejszym autem jest nadal Skoda Octavia z wynikiem 18 598 pojazdów. Jednak wieloletniemu liderowi depcze po piętach Corolla, która już od 7 miesięcy figuruje na szczycie listy modeli z największą liczbą zarejestrowanych egzemplarzy w kraju w rozliczeniach miesięcznych. Obecnie nowy model kompaktowej Toyoty zajmuje drugie miejsce w kraju (17 636 egz.) licząc od stycznia, ale dystans do lidera zmniejsza się z miesiąca na miesiąc i wynosi już tylko 962 egzemplarze. Nowa Corolla zadebiutowała na polskim rynku w marcu, a w październiku uzyskała najlepszy miesięczny wynik nie tylko w swojej historii, ale wszystkich modeli Toyoty w Polsce.

Trzecie miejsce pod względem liczby zarejestrowanych samochodów w 2019 roku (do listopada) zajmuje Skoda Fabia (16 020 egz.), czwarte Dacia Duster (14 294 egz.), a piąte Opel Astra (13 009 egz.). Na kolejnych miejscach znajdują się Toyota Yaris, Volkswagen Golf, Fiat Tipo, Renault Clio i Volkswagen Tiguan.