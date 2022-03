Polska jest jednym z pierwszych rynków na świecie, na którym rozpoczyna się sprzedaż Vitary w wariancie Strong Hybrid. Dotychczas Vitara dostępna była jako "miękka hybryda", gdzie silnik 1.4 Boosterjet wspomagany był przez 48-woltowy układ elektryczny wraz z rozrusznikiem/generatorem prądu ISG (ang. Integrated Starter/Generator).

Teraz polski importer wprowadza tzw. "pełną hybrydę", która wykorzystuje jednostkę 1.5 DUALJET z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 102 KM wspomaganą przez 33-konny silnik elektryczny.

Co ciekawe, elektryczny silnik połączony został z generatorem ISG tworząc tzw. zespół MGU (z ang. Motor Generator Unit) a do przekazywania mocy na koła służy 6-stopniowa zautomatyzowana skrzynia biegów.

Łączna moc układu napędowego wynosi 116 KM a maksymalny moment obrotowy dochodzi do 138 Nm - takie osiągi pozwalają na sprint od 0 do 100 km/h w czasie 12,7 sekundy. Maksymalna prędkość dochodzić ma, według zapewnień producenta, do 180 km/h.

Vitara Strong Hybrid: Bogate wyposażenie już w standardzie

Suzuki Vitara Strong Hybrid przy każdym zdjęciu nogi z gazu lub hamowaniu odzyskuje energię, którą wykorzystuje następnie podczas przyspieszania lub do jazdy przy niskich prędkościach.

Zdjęcie Zamontowana pod podłogą litowo-jonowa bateria o napięciu 140 V ma pojemność 0,84 kWh. Moc zespołu MGU wynosi moc około 24 kW/33 KM /

Cennik Suzuki Vitara Strong Hybrid startuje w Polsce od 107 500 zł za wersję 1.5 Strong Hybrid 2WD z pakietem Premium.

W powyższej cenie otrzymamy m.in. przednie i tylne światła LED, 17-calowe alufelgi, światła przeciwmgłowe LED, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, 7 poduszek powietrznych (w tym kolanowa) klimatyzację automatyczną czy systemem rozpoznawania znaków drogowych, adaptacyjny tempomat oraz 7-calowy ekran dotykowy z łącznością Bluetooth i radiem DAB wraz z 4 głośnikami.

Przednionapędowa Vitara Strong Hybrid w odmianie Elegance (dodatkowo czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 6 głośników, polerowane 17-calowe alufelgi) kosztuje już 115 500 zł.

Z kolei auta z napędem 4WD wyceniono na 118 500 zł w wersji Premium oraz na 131 500 zł w przypadku topowej odmiany Elegance Sun (ekstra panoramiczne, otwierane okno dachowe w serii).

